DL Ambiente approvato. Svolta green? I punti salienti

Approvato anche alla Camera

Il Dl Ambiente è legge. Il provvedimento, che si propone di rispondere alle sfide ambientali del Paese, dopo il “Si” del Senato lo scorso 5 dicembre, ha ricevuto il via libera anche alla Camera. Nel testo finale corsia veloce per progetti strategici, focus sulle rinnovabili, distanze ridotte per trivellazioni, interventi sui siti contaminati, rifiuti elettronici, economia circolare, ma anche acque reflue e un maggiore potere alle Regioni su dissesto idrogeologico.

“Il lavoro di conversione del DL Ambiente ha rafforzato il quadro normativo per attuare il principio costituzionale di tutela ambientale. L’ambiente, bene prezioso da proteggere, è anche il terreno cruciale per la competitività futura […]”

