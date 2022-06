Le donne negli Usa sono preoccupate di quanto a fondo vorranno andare le autorità per bloccare gli aborti, dopo la storica decisione della Corte Suprema che ha cancellato il diritto di interruzione di gravidanza. Si prevede che il divieto di aborto diventerà cogente in almeno metà degli Stati Uniti, sono 26 quelli governati da repubblicani. Gli attivisti della privacy temono che in futuro la cronologia, le ricerche e la storia online delle donne sarà a rischio privacy: ad esempio, le app di controllo e monitoraggio mestruale potrebbero essere usate dalle autorità per capire se una donna è incinta, se sta valutando l’aborto o se ha già abortito.

Sono milioni le donne americane che hanno perso il diritto di abortire, dopo la sentenza della Corte Suprema che ha ribaltato una sentenza di cinquant’anni fa.

Decisione dei singoli Stati

Dipenderà ora dai singoli stati decidere se l’aborto sarà legale o meno.

Se l’aborto è criminalizzato, le app di monitoraggio del ciclo non potranno fare altro che condividere i dati più personali dei loro clienti.

E’ per questo che da più parti è stata lanciata una campagna, che consiglia alle donne di cancellare le app di monitoraggio del ciclo per evitare rischi.

Sebbene un’app di monitoraggio del periodo contenga informazioni apparentemente irrilevanti sui suoi utenti, ora è potenzialmente molto pericolosa nelle mani sbagliate.

App di monitoraggio dei ciclo

I clienti dicono all’app in quale giorno inizia e finisce il loro ciclo, consentendole di prevedere quando arriverà il prossimo, quando saranno più fertili e se il loro periodo è in ritardo o se hanno perso del tutto il ciclo.

Quando l’aborto diventa un atto criminale, questo tipo di informazioni potrebbe essere molto dannoso per le donne che rimangono incinte e cercano un aborto.

App europee tutelate

Un’app europea chiamata Clue, che afferma di avere circa 12 milioni di clienti, ha immediatamente rilasciato una dichiarazione in cui assicurava ai suoi utenti che i loro dati erano al sicuro.

“Dato che la nostra sede è a Berlino, come paese europeo, Clue è obbligata dalla legge europea (il regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) ad applicare protezioni speciali ai dati sulla salute riproduttiva dei nostri utenti. Non li divulgheremo. Ci alzeremo in piedi per i nostri utenti”, hanno detto.

Un altro tracker del ciclo, Stardust, ha rilasciato una dichiarazione simile, dicendo: “Alla luce delle recenti notizie su Roe v Wade, vogliamo chiarirti il ​​nostro impegno. Siamo un’app di proprietà di donne fondata sulla convinzione della libertà di scelta e la libertà della privacy.

“Non vendiamo dati. Non abbiamo mai venduto dati. Non li venderemo mai.

“Abbiamo crittografato le tue informazioni per garantire che nessun governo o azienda acceda mai ai dati che appartengono a te e solo a te. Rimarranno così per sempre”.

La società americana di monitoraggio del periodo Flo, che ha 43 milioni di utenti e afferma di essere l’app più popolare nel suo genere, ha già una storia inquietante di condivisione di informazioni sui dati.

Polemiche su Flo

Flo è stata coinvolta in polemiche dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che l’app ha condiviso i dati con Facebook sui periodi dei loro utenti e sui piani per rimanere incinta.

L’anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con Flo sulla base del fatto che la società aveva fuorviato i clienti riguardo alle sue politiche sulla privacy.

In risposta alla sentenza Roe v Wade, Flo si è impegnata a lanciare una nuova “modalità anonima” nel tentativo di affrontare i problemi di privacy

Una persona ha detto “Se la tua app non sta rilasciando una dichiarazione, o non ha già rilasciato una dichiarazione, tramite i social media, considera la possibilità di cambiare (soprattutto se hanno sede negli Stati Uniti).”

Cancellare la app non basta

Un utente di Twitter che ha utilizzato Flo ha affermato che eliminare l’app non era sufficiente: dovevi assicurarti che anche i tuoi dati passati fossero cancellati.

“Una nota importante su questo: L’ELIMINAZIONE DELL’APP NON ELIMINA I DATI: devi richiedere la cancellazione dei tuoi dati”, ha avvertito un utente di Twitter nei commenti”, ha scritto.

“Prima di eliminare la tua app devi contattare il team di supporto della tua app (esempio per Flo: support@flosupport.zendesk.com) e richiedere che TUTTI i tuoi dati vengano cancellati.”

Ha aggiunto: “il processo può richiedere fino a un mese”.

La National Public Radio (NPR) con sede negli Stati Uniti ha parlato con un esperto di privacy, Evan Greer, del gruppo di difesa dei diritti digitali Fight for the Future, il quale ha avvertito che la capacità del governo di rintracciare le donne si estendeva oltre le app del ciclo.

“Qualsiasi app che raccoglie informazioni sensibili sulla tua salute o sul tuo corpo dovrebbe ricevere un ulteriore livello di controllo”, ha affermato Greer.

Secondo l’esperto digitale, se una donna si siede nella sala d’attesa di una clinica per aborti e gioca sul suo telefono, quell’app potrebbe raccogliere dati sulla posizione e condividerli con il governo.

Alcuni hanno suggerito di farlo alla vecchia maniera, monitorando manualmente il ciclo con carta e penna per evitare il dolore delle violazioni dei dati in seguito.

Attenzione alle ricerche online

Gli esperti di sicurezza informatica hanno anche consigliato alle donne in questa situazione di utilizzare DuckDuckGo piuttosto che Google, in modo che nessuna delle loro ricerche venga archiviata o possa essere collegata a loro se cercano cose come dove abortire.

Anche Andrea Ford, esperta di regole sulla privacy e ricercatrice presso l’Università di Edimburgo, ha parlato con NPR.

“Se vivessi in uno stato in cui l’aborto è attivamente criminalizzato, non userei un dispositivo di monitoraggio del ciclo, questo è certo”, ha detto.

“Se vuoi essere al sicuro, usa un calendario cartaceo.”