Abbiamo già discusso dello splendido manifesto propagandistico cinese del 1958 (nell’immagine in alto a sinistra) in una precedente nota – “Le quattro piaghe” – del 10 gennaio di quest’anno. È un invito ai contadini di distruggere le creature raffigurate.

James Hansen

Capita che ci siamo ora imbattuti in un altro manifesto – quello a destra – tematicamente identico, della stessa epoca (1955) e perfino di un’area geografica non lontanissima dalla Cina: la Nuova Zelanda.

Si tratta di un avviso realizzato dal New Zealand Department of Health in cui si chiede di distruggere le mosche in quanto il contatto con le loro zampe “immonde” potrebbe trasmettere malattie terribili.

La cosa curiosa che emerge paragonando le due produzioni è che l’elegante poster cinese – della presumibilmente contadinesca e operaia “Repubblica Popolare” – risulta di un gusto molto più raffinato rispetto a quello neozelandese, un paese culturalmente legato all’aristocratico “Impero Britannico” che fu. Possibile che le due nazioni si siano brevemente scambiate le politiche culturali?