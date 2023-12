Distribuzione film, alla Warner Bros. Italia 408 milioni in 5 anni

A guidare la classifica della distribuzione di film in Italia, a livello di incassi e come numero di spettatori, c’è la Warner Bross., seguita da Walt Disney e 01 Distribuzione.

Prima italiana è la 01 Distribution. Nel 2022 in 44,5 milioni sono andati al cinema

Buio in sala, e luci sulla cassa. Mentre continua l’ascesa delle piattaforme streaming il pubblico continua ad andare al cinema. Milioni di spettatori che ogni anno generano milioni di incassi, anche se a livelli decisamente inferiori rispetto al pre-pandemia. Nel 2022 sono stati 44,5 milioni gli spettatori che hanno visto un film al cinema. In crescita rispetto agli appena 24,8 milioni del 2021 e ai 28,1 milioni del 2020. Tuttavia, bisogna considerare che nel 2019 erano stati 97,5 milioni – più del doppio di quelli attuali – gli spettatori che si sono recati nelle sale cinematografiche italiane. Il crollo dei paganti, ovviamente, ha delle ripercussioni dirette sul business della distribuzione dei film e sul botteghino. Nel 2019 i cinema italiani incassavano oltre 635 milioni di euro, mentre oggi superano di poco i 300 milioni.

Distribuzione film: Warner Bros. Italia prima

A guidare la classifica della distribuzione di film, a livello di incassi e come numero di spettatori (i dati sono nel grafico sopra e, per quanto riguarda il numero di spettatori, nel grafico sotto), sono soprattutto le filiali italiane delle grandi case americane, con qualche eccezione. In testa c’è la Warner Bros. Italia, filiale italiana della Warner Bros. Entertainment, che tra il 2018 e il 2022 con i suoi film ha portato in sala 60,5 milioni di spettatori, per un incasso nel periodo considerato di oltre 408 milioni di euro. Da oltre vent’anni la Warner ha assunto un ruolo centrale nell’industria cinematografica italiana, con la produzione e la distribuzione di numerosi film record di incassi. Solo per citarne alcuni, legati alla Warner ci sono i fortunati franchise Harry Potter, Il Cavaliere Oscuro e Sherlock Holmes.

Con “Avatar – La via dell’Acqua” Disney ha incassato 27,5 milioni

Di poco indietro, al secondo posto con 54,9 milioni di spettatori e 376 milioni di euro di incassi in cinque anni, troviamo la Walt Disney Italia. Tra i titoli recenti di maggior successo distribuiti dalla Disney c’è Avatar – La via dell’Acqua che nel 2022 ha incassato in Italia 27,5 milioni di euro (il 9% del totale) ed è stato il maggior successo dell’anno. Il miglior anno recente per la Disney è stato il 2019. In quella stessa stagione ha portato al cinema Il Re Leone e Avengers: Endgame, che insieme hanno incassato oltre 67,7 milioni di euro.

01 Distribution è la prima casa di distribuzione di film italiana

Con poco meno di 30 milioni di spettatori e 189 milioni di euro di incassi in cinque anni, al terzo posto c’è la 01 Distribution. Si tratta della prima casa di distribuzione di film italiana e fa parte di Rai Cinema. Tra i principali successi recenti della 01 Distribution spicca sicuramente il Pinocchio di Matteo Garrone, che nel 2019 ha incassato 11 milioni di euro. Più di recente ha distribuito Rapito di Marco Bellocchio, che ha incassato 1,9 milioni di euro. E attualmente ha portato in sala l’atteso Ferrari, il biopic su Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver.

Universal ha incassato 187,9 milioni in cinque anni

Con Minions 2 nel 2022 ha incassato 14,7 milioni di euro e con Jurassic World – Il Dominio altri 8 milioni. Stiamo parlando della Universal, che in Italia tra il 2018 e il 2022 ha attirato al cinema 28,3 milioni di spettatori, incassando 187,9 milioni di euro. Numeri che la pongono estremamente vicina al terzo posto occupato dalla 01 Distribution. Se si considera il solo 2022, tra l’altro, la Universal ha fatto registrare numeri più alti della 01 Distribution (45,1 milioni di incassi contro 21,6).

Medusa Film, i record con Checco Zalone

La Medusa Film è stata fondata nel 1995 e in breve tempo è riuscita ad arrivare ai vertici del mercato cinematografico italiano, con soddisfazioni anche in campo internazionale. Basti pensare che l’ultimo film italiano vincitore dell’Oscar al miglior film straniero, La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino nel 2014, fu distribuito proprio da Medusa Film. Tra il 2018 e il 2022 Medusa ha portato in sala quasi 20 milioni di spettatori, incassando 133,7 milioni di euro.

Negli anni Medusa ha registrato numeri straordinari in occasione dell’uscita al cinema dei film con protagonista il comico pugliese Checco Zalone. Solo con quello uscito nel 2020, Tolo Tolo, ha incassato 46,2 milioni di euro. Bisogna anche considerare che Quo Vado, sempre con Zalone e sempre distribuito da Medusa nel 2016, è il film italiano con il maggior incasso di sempre: oltre 65 milioni di euro.

I film americani dominano (quasi sempre) al botteghino

Gli Stati Uniti rappresentano il primo paese straniero per quantità di film distribuiti in Italia. Nel 2022, su 448 film usciti nelle sale italiane, 221 sono stati prodotti in Italia, pari al 44,3% e 74 dagli Stati Uniti (14,9%) e la notizia positiva è che le produzioni italiane in uscita in sala sono in aumento: nel 2021, su un totale di 357 usciti film, sempre 74 erano state produzioni Usa a fronte però di appena 147 film italiani (quelli americani avevano quindi pesato per il 20,7%).

Eppure, i film americani, anche se nel 2022 sono stati appena un terzo di quelli italiani, incassano cifre molto superiori: tra i primi 10 film che hanno incassato di più nel 2023, ben sette sono produzioni americane e hanno incassato tutti insieme 104,6 milioni di euro. In ogni caso il campione di incassi nostrano, C’è ancora Domani, di Vision Distribution, si è piazzato al secondo posto, unico italiano in top 10, con un incasso di 30,5 milioni.

