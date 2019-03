Disoccupazione Usa ai minimi storici, Vola la produzione industriale tedesca in Europa, Blockchain al Carrefour

Mercati positivi in apertura di una settimana che sarà caratterizzata soprattutto dall’evoluzione della Brexit. Due considerazioni di carattere generale: 1) i dati sul lavoro USA di venerdì hanno evidenziato che la disoccupazione è ai minimi le aziende sono in difficoltà nel trovare personale qualificato.

Il punto è capire se le conseguenze saranno inflazione (aumento i salari) o riduzione dei profitti (aumento di costi per assunzione di personale che andrà poi formato).

2) In Europa, la produzione industriale tedesca è stata maggiore rispetto a gennaio (calo offerta) per effetto della minor spesa per investimenti delle imprese: basterà l’affievolirsi delle incertezze (Brexit, Fed, TLTRO, Accordo USA-Cina) a spingere le aziende nuovamente ad investire? Domande a cui solo i guru saprebbero rispondere, di sicuro non gli economisti seri.

Mondo crypto decisamente silente ad inizio settimana ma venerdì sera il vostro analista del mattino, facendo la spesa al Carrefour, sentiva dagli altoparlanti la parola blockchain abbinata all’iniziativa Carrefour Quality Line (CQL): i consumatori potranno avere tutte le informazioni su latte, pollo e agrumi, scannerizzando il codice QR della confezione.

Notizia a parte, quella parolina magica in un contesto così semplice e popolare fa un certo effetto.