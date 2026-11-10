L’intesa pluriennale con Adobe punta ad accelerare la progettazione delle esperienze Disney, sostenere la sperimentazione negli studi e avvicinare il pubblico all’archivio di ESPN. I modelli saranno 'privati' e costruiti sulla proprietà intellettuale del gruppo.

L’AI generativa e i modelli costruiti sulle proprietà Disney

Un’alleanza strategica pluriennale per co-sviluppare modelli di intelligenza artificiale (AI) generativa personalizzati, addestrati sulla proprietà intellettuale Disney e riservati all’uso interno dell’azienda. Non è un accordo per vendere AI ai consumatori, ma per accelerare la creazione di contenuti, realizzare sistemi di parchi a tema e studi cinematografici, sviluppare esperienze e prodotti editoriali.

La collaborazione tra la celebre multinazionale americana dell’intrattenimento e dei media e Adobe parte da un uso concreto: Walt Disney Imagineering, la divisione che progetta parchi, resort e crociere, ha già introdotto un modello per generare immagini e uno strumento che trasforma schizzi disegnati a mano in concept art bidimensionale.

Questi sistemi possono aiutare i progettisti a esplorare più soluzioni in meno tempo e a individuare prima eventuali problemi, riducendo il rischio di modifiche costose quando la costruzione è già iniziata. Secondo Kyle Laughlin, responsabile della tecnologia e della ricerca e sviluppo di Imagineering, alcune fasi creative che richiedevano mesi possono ora essere svolte in ore o giorni.

Produrre immagini già pronte e coerenti con il marchio Disney

Ilservizio diAdobe Firefly Foundry consente alle aziende di creare modelli generativi basati su materiali e caratteristiche del proprio marchio. Nel caso Disney, significa addestrare sistemi capaci di riconoscere personaggi, ambientazioni e stili visivi delle diverse proprietà del gruppo.

La promessa, si legge in un articolo Reuters, è produrre immagini coerenti con quei mondi e già abbastanza definite da poter essere impiegate nelle fasi di sviluppo e produzione.

La scelta di modelli privati risponde anche a una necessità di controllo: mantenere coerenza visiva e proteggere le proprietà intellettuali. Ma la tutela dipenderà da come Disney e Adobe selezioneranno i materiali di addestramento, definiranno gli accessi e verificheranno i risultati.

Un modello personalizzato può ridurre gli errori di stile, ma non garantisce, da solo, che ogni contenuto generato sia corretto, originale o pronto per l’uso senza revisione umana.

Dalla progettazione dei parchi agli archivi sportivi di ESPN

L’accordo coinvolgerà anche StudioLAB, il centro di innovazione dei Walt Disney Studios, dove le aziende esploreranno nuovi strumenti e flussi di lavoro per i team creativi. Per la celebre emittente televisiva e società multimediale statunitense interamente dedicata allo sport, 24 ore su 24, ESPN (acronimo storico di Entertainment and Sports Programming Network, oggi controllata da The Walt Disney Company), invece, la collaborazione punta a migliorare il coinvolgimento dei tifosi e a rendere più accessibili i contenuti dell’archivio, aprendo la strada a nuovi modi di scoprire e valorizzare materiali sportivi già esistenti.

L’impatto potenziale va oltre la generazione di immagini. Nell’industria audiovisiva, l’AI può intervenire nella preproduzione, nella progettazione visiva, nella ricerca d’archivio e nella realizzazione di varianti di contenuti. Può abbreviare passaggi ripetitivi e permettere più iterazioni, ma sposta anche il confine tra ideazione, produzione e revisione.

La qualità del risultato continuerà a dipendere dalle competenze dei professionisti che impostano i modelli, scelgono le proposte e le trasformano in opere ed esperienze coerenti.

AI e creatività

Disney sostiene che gli strumenti non sono pensati per sostituire i ruoli di Imagineering, ma per accelerare lo sviluppo creativo. È una precisazione rilevante, soprattutto mentre il settore cerca di capire come l’automazione cambierà mansioni, tempi e costi. L’accordo comnbina quattro elementi che insieme rendono l’approccio credibile: dati proprietari o licenziati, modelli privati, artisti coinvolti nella progettazione e metadati di provenienza

L’accordo non dimostra che l’AI generativa possa rimpiazzare il lavoro di progettisti, artisti o autori, mostra però come possa diventare parte stabile delle infrastrutture creative della multinazionale di Burbank, con effetti concreti sull’organizzazione del lavoro. I modelli restano privati e proprietari di Disney, mentre gli output sono pensati per essere “commercialmente sicuri” e pronti per la produzione. Questo approccio riduce il rischio che un sistema usi opere di terzi senza licenza e rende più chiara la catena di titolarità del materiale generato.

La sfida sarà quindi misurare i vantaggi senza ridurre la creatività a una questione di velocità e volume: se l’AI consente di provare più idee, il valore dipenderà da quali verranno scelte, da chi manterrà il controllo editoriale e da come saranno tutelati i professionisti coinvolti (senza contare che nel tempo potrebbero essere tagliati posti di lavoro). Per Disney e Adobe, il banco di prova sarà dimostrare che i modelli su misura ampliano le possibilità dei creativi e migliorano le esperienze di pubblico e fan, senza ‘snaturare’ le storie che hanno fatto grande la Disney.

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