Disney aumenterà il prezzo della maggior parte dei piani di abbonamento di Disney+. A partire dal prossimo 17 ottobre, la società ha dichiarato che tutti i piani tariffari subiranno un rialzo dei prezzi. Per ora però questo giro di vite riguarda soltanto il mercato nordamericano.

I prezzi

Gli abbonamenti mensili a Disney+ con pubblicità passeranno da $8 al mese a $10. L’abbonamento mensile senza pubblicità aumenterà da $14 a $16, mentre l’abbonamento annuale senza pubblicità salirà dal precedente prezzo di $140 a $160.

Per quanto riguarda Hulu, l’abbonamento con pubblicità salirà da $8 al mese e $80 all’anno a $10 al mese e $100 all’anno, mentre gli abbonamenti mensili senza pubblicità aumenteranno da $18 a $19. I piani di ESPN Plus da $11 al mese e $110 all’anno costeranno invece $12 al mese e $120 all’anno.

Disney+: in arrivo le playlist

In casa Disney però sanno bene che se mettono mano alle tasche degli abbonati, occorre dar loro anche qualcosa per cui essere felici. Sempre negli USA, per attenuare il colpo, Disney+ aggiungerà playlist continue alla sua offerta principale di abbonamento on-demand. Si tratta di un modo semplice per trovare contenuti da guardare che ripete l’esperienza dei canali televisivi.

“Le playlist sono l’ultimo esempio di come stiamo fornendo il miglior valore e la migliore esperienza ai nostri abbonati ogni volta che aprono Disney+”, ha dichiarato Alisa Bowen, presidente di Disney. “Che si tratti di notizie, contenuti per bambini, generi popolari, programmi televisivi di successo o film di successo, ci sarà qualcosa per tutti in un’esperienza di visione basata sulla stagionalità e sugli interessi”.

In Italia dallo scorso luglio l’annuncio sullo stop condivisione password

Al momento non sappiamo se gli aumenti arriveranno anche in Italia e di conseguenza in Europa, ma è lecito aspettarsi un annuncio nel breve periodo. Intanto anche Italia l’azienda ha comunicato che gli utenti abbonati dovranno sottostare alle nuove norme relative alla condivisione degli account.

A fine luglio la società di streaming ha inviato un email agli abbonati sottolineando che “se non diversamente consentito dal suo Piano di abbonamento, l’Utente non può condividere il proprio abbonamento al di fuori del suo nucleo familiare” e chiarisce che per “nucleo familiare” si intende ”l’insieme dei dispositivi associati alla sua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono”.

Disney sottolinea che si riserva il diritto di analizzare l’uso che l’utente fa dell’account per verificare la conformità alle condizioni generali e “qualora dovessimo stabilire che ha violato le presenti Condizioni Generali di Abbonamento, potremo limitare o interrompere l’accesso dell’Utente al suo account, e di conseguenza anche l’utilizzo del Servizio Disney+, e/o adottare qualsiasi altra misura prevista dalle Condizioni Generali di Abbonamento”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz