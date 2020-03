Come molti italiani, sono andato sul sito di Disney+, perché da ieri è disponibile anche in Italia. Successivamente, navigando sui social sono stato, letteralmente, bombardato da annunci pubblicitari del servizio streaming a pagamento della Walt Disney Company. Il motivo? Il sito Disney.it cede i nostri dati di navigazione a 164 società per proporci poi annunci pubblicitari.

Amazon, Facebook, Google, Instagram, Microsoft, Nielsen, Topolino, TripAdvisor, Twitter, Vimeo e Yahoo, sono le società più conosciute a cui vanno i nostri dati di navigazione quando siamo sul sito di Disney+.

“I pubblicitari possono raccogliere dati sulla vostra attività di navigazione online e raccoglierli per mostrarvi messaggi promozionali specifici per gruppi di riferimento (un processo conosciuto come “behavioral advertising”)”, si legge cliccando sulla voce “Pubblicità” presente in fondo a destra sul sito Disney.it.

Con l’invio di una richiesta di annullamento della tua sottoscrizione puoi evitare la visualizzazione degli annunci che 167 le società rivolgono specificamente a te.

Come disattivare il tracciamento dati di navigazione

Come si fa? Con l’opzione Multiple opt-outs è possibile cliccare su “seleziona tutto” ed inviare la richiesta.

Ma, si legge sul sito, la richiesta di annullamento eviterà la sola visualizzazione degli annunci a te indirizzati, mentre potrai continuare a visualizzare gli annunci generici (cioè senza un target specifico) provenienti da queste società.

Inoltre, alcuni opt-out potrebbe fallire a causa di impostazioni del browser i cookie, per cui dalle preferenze del browser occorre, infine, impedire il monitoraggio dei siti web.