Di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Massimiliano Nicotra

Wolters Kluver editore

Data di pubblicazione: 2018

Pagine: 260

Prezzo: 30,00

ISBN: 978-88-217-7191-0

Il volume “Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”, affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e della intelligenza artificiale.

Il testo si confronta con quella che è stata chiamata la “internet 3.0” approfondendone i singoli aspetti normativi e contrattuali con un linguaggio chiaro e semplice ed arricchito da molteplici segnalazioni bibliografiche. Inoltre, viene riportato il confronto con le strategie nazionali in materia di blockchain e intelligenza artificiale di vari paesi e organismi internazionali quali Italia, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi, Corea del Sud, Svezia, Messico, Germania, Regno Unito, Giappone, Unione Europea, Paesi Baltici e Malta.

Viene condotta un’analisi specifica del fenomeno degli smart contract, delle regole adattabili alla blockchain, anche in considerazione delle sue varie applicazioni, nonché, sul fronte dell’intelligenza artificiale, sono esaminati i vari contesti applicativi della stessa, con particolare riguardo alla tematica delle automobili senza conducente, la responsabilità delle macchine in un contesto di robotica e gli aspetti giuridici relativi agli assistenti intelligenti. Specifica attenzione è riservata alla regolamentazione nazionale ed internazionale, alla giurisprudenza ed alla prassi ed interventi delle Autorità a livello nazionale ed internazionale sulle criptovalute, a partire dal bitcoin, nonché alla disciplina delle Initial Coin Offering.

Sono altresì approfonditi in maniera esaustiva i rapporti tra tali nuove tecnologie e la normativa in tema di protezione dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonché le problematiche in termini di sicurezza e regolamentazione internazionale in materia di Internet of Things.

Struttura del volume

Capitolo I – Blockchain e crIptovalute: 1.1. Storia e funzionamento della tecnologia blockchain – 1.2. Aspetti pubblicistici e politiche legislative: tra regolamentazione e deregolamentazione – 1.3. Il token: funzioni e rappresentatività – 1.4. Blockchain, Regolamento eIDAS e Codice dell’Amministrazione – 1.5. I rapporti tra la tecnologia blockchain ed il Regolamento (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali – 1.6. Dall’Electronic Data Interchanges agli Smart Contracts – 1.7. Decentralized Autonomous Organization (DAO) – 1.8. Decentralized AI: l’incontro tra blockchain ed intelligenza artificiale – 1.9. La regolamentazione della blockchain – 1.10 Applicazioni della blockchain – 1.11. Criptovalute e legislazione: gli approcci internazionali – 1.12. Regolamentazione italiana sulle criptovalute – 1.13. Aspetti di mercato: Initial Coin Offering (ICO).

Capitolo II – Intelligenza artificiale e diritto: 2.1. Nascita dell’intelligenza artificiale – 2.2. Origini dell’intelligenza artificiale applicata al diritto – 2.3. Intelligenza artificiale: il contesto europeo – 2.4. Come assicurare all’intelligenza artificiale un quadro giuridico ed etico adeguato – 2.5. Intelligenza artificiale: le possibili linee normative e il raffronto con i Paesi che hanno realizzato piani nazionali di sviluppo – 2.6. Robotica, trasporti e IoT – 2.7 Singoli profili di diritto dell’Intelligenza artificiale.

Capitolo III – Profili giuridici dell’internet delle cose: 3.1. Cosa si intende per Internet of Things – 3.2. Esperienze normative sull’Internet of things – 3.3. Internet of Things, sicurezza e trattamento dei dati personali – 3.4 Applicazioni del Mondo IoT: la tecnologia RFID.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito – Professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma.

Massimiliano Nicotra – Componente del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche dell’Università di Roma Tor Vergata