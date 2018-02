AA.VV

a cura di Ferderica Federici, Angela Allegria, Michelangelo di Stefano

Primiceri editore

Data di pubblicazione: 2017

ISBN: 9788833000114

Pagine: 528

Prezzo: € 38,00

Tutto il mutevole mondo del web viene in quest’opera trattato in modo organico e completo proponendosi così come uno dei trattati più ampi e strutturati in commercio sul tema. Dopo una panoramica sulle fonti del diritto dell’informatica si entra nel vivo della rete e delle nuove tecnologie e del loro monitoraggio ai fini di giustizia e di sicurezza.

Tutti gli elementi della rete seguono nei capitoli successivi: Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri nell’uso di Internet, i beni e la loro tutela, i soggetti, la responsabilità, la tutela della persona, la regolamentazione, libertà e censura nella Rete. Si entra poi negli aspetti penali con i crimini informatici da quelli della vecchia generazione ai più recenti.

Spazio anche ad una parte tecnica sui bit coin, ransomware, le modalità di “riscatto” per la decriptatio e le macchine infettate, i big data e la c. d. captazione. Sotto il profilo legato alla comunicazione e media vengono trattatili fenomeno del terrorismo, le perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete, il commercio elettronico, la contrattazione informatica, telematica e virtuale e il controllo internazionale ed europeo sull’esportazione di software per intrusioni, scenario di estrema attualità che getta un ponte oltre i confini nazionali. Tematiche specifiche e settoriali, ma anche più strutturate e normate, chiudono l’opera con i capitoli in materia di privacy e tutela dei dati personali, il diritto all’oblio, i giochi on line, il telelavoro, la Pubblica Amministrazione Digitale e il documento informatico e le firme elettroniche.

Giustino Valeriano Agostinone, classe 1985, è avvocato del Foro di Foggia, cultore della materia di Diritto amministrativo e Contabilità di stato e degli enti pubblici presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia. Collabora con la cattedra di diritto presso il Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Foggia. Giurista, specializzato in professioni legali e notarili (S.S.P.L.) e componente del comitato Scientificodella rivista giuridica bimestrale Ratio Legis, collabora con numerose riviste giuridiche ed è Autoredi saggi giuridici.

Angela Allegria, avvocato e pubblicista, dopo la maturità classica si è iscritta presso l’Università degli Studi di Catania dove si è laureata prima in Scienze Giuridichee poi in Giurisprudenza. Ha conseguito i master in mediazione familiare, diritto bancario e finanziario, criminologia, sicurezza e intelligence e partecipato a corsi di specializzazione in mediazione civile e amministrazione di sostegno. È direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto. Collabora con diverse testate nazionali e riviste giuridiche.

Valentina Aragona, avvocato, si è laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università della Calabria, discutendo una tesi in diritto penale dal titolo “La disciplina penale sui rifiuti. Dalle questioni di effettività alla lotta all’ecomafia”, pubblicata per il particolare merito. Nella stessa università ha subito intrapreso l’attività di ricerca, divenendo cultrice della materia e collaboratrice volontaria presso la cattedra di diritto penale. Nel 2016 ha conseguito un Master/L.L.M. in law and government of european union presso la Luiss Guido Carli.

Barbara Carrara, avvocato del Foro di Roma, patrocinante in Cassazione, si occupa prevalentemente di diritto penale. Collabora con la Rivista Nuove Frontiere del Diritto ed ha partecipato come relatore a diversi convegni nell’ambito dei diritti delle nuove tecnologie.

Livia Cherubino, avvocato, ènata a Pompei il 18.10.1988 ed è iscritta all’Albo a far data dal 13.01.2016.

Ha iniziato la sua attività a Firenze collaborando con uno Studio di diritto amministrativo, specializzandosi nell’ambito del pubblico impiego non contrattualizzato e delle Forze Armate e di Polizia. Attualmente, vive e lavora a Milano dove collabora per uno Studio legale che si occupa esclusivamente di diritto del lavoro, in particolare, della risoluzione di problematiche aziendali di diritto del lavoro e della previdenza sociale, svolgendo sia attività di consulenza stragiudiziale che di assistenza giudiziale su tutto il territorio nazionale.

Filomena Agnese Chionna, esperta nel settore giuridico, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, e s ha partecipato alla scuola di specializzazione per le professioni legali e a Corsi di alta formazione giuridica.Ha assunto l’incarico di giurista esperto esterno presso un istituto comprensivo. Ha svolto la formazione teorico pratica presso gli uffici giudiziari. Collabora con la rivista giuridica Nuove Frontiere del Diritto.

Mariarosaria Coppola, nata a Napoli nel 1985 consegue nel 2012 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con votazione 110/110 e lode. Nel 2014 ottiene il diploma di specializzazione nelle professioni legali. Prima nel 2014 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e poi nel 2015 e nel 20156 presso il Dipartimento di Economia Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli svolge attività di docenza in qualità di Professore a contratto in Istituzioni di Diritto pubblico, materia in cui viene nominata cultore della materia.

Luca D’Amico, avvocato, laureato in giurisprudenza con la votazione di 110/110 magnacum laude e tesi in Diritto Amministrativo.Diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Catanzaro. LL.M in Law and Government of the European Union, conseguito alla School of Government della LUISS Guido Carli in Roma, con tesi in materia di “EU Administrative Law”. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato. Ha perfezionato le conoscenze nell’ambito del diritto civile, penale ed amministrativo, anche frequentando un corso biennale per la preparazione al concorso per Magistrato ordinario.

Marino D’Amore, laureato in Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche, è Professore Ph.d. in Criminologia presso laL.U.de.S. H.E.I Foundation di Lugano-Malta. Si occupa di criminologia, comunicazione e mass media. È giornalista pubblicista, vicedirettore della rivista di geopolitica internazionale AtlasOrbis, caporedattore della rivista criminologica Nous: giustizia sociale e democrazia e collabora con Nuove Frontiere del Diritto.

Paolo Dal Checco, dottore di Ricerca in Informatica ha fondato insieme al Dott. Dezzani il Digital Forensics Bureau di Torino, Professore a Contratto del corso di Sicurezza Informatica per l’Università degli Studi di Torino, nel C.d.L. in Scienze Strategiche, socio IISFA, CLUSIT, AIP e Tech& Law è tra i fondatori dell’Osservatori Nazionale per l’Informatica Forense ONIF e dell’Associazione senza fini di lucro DEFT, che sviluppa gratuitamente la piattaforma DEFT Linux e DART per acquisizioni e analisi forensi. Specializzato in computer, mobile e network forensics, estende la sua attività anche su attività di OSINT, audio e video forensics.

Giuliana Degl’Innocenti, nata a Pisa il 16 febbraio 1975 esercita la professione di avvocato ed insegnante di diritto presso il Centro studi Aforisma. Collabora dal 2015 con la rivista giuridica telematica Nuove Frontiere del Diritto. Nel 2014 è uscito il suo romanzo di esordio, Il Percorso ed. Galassia Arte e nel 2016 Il tempo della caramella ed. L’Erudita.

Domenico Di Leo, avvocato del foro di Trani, si occupa di diritto civile e diritto penale. È cultore di Criminologia generale, penitenziaria e minorile presso il Dipartimento di Bioetica dell’Ateneo di Bari, ha conseguito il titolo di Conciliatore accreditato presso il Ministero della Giustizia, in data 30/06/2011. Collabora con diversi siti giuridici ed è membro del comitato scientifico di Nuove Frontiere del Diritto.

Michelangelo Di Stefano, laureato in giurisprudenza, scienze delle pubbliche amministrazioni e comunicazione internazionale, è un appartenente alla Polizia di Stato con esperienza trentennale presso i Ministeri della Difesa, Tesoro ed Interno. Criminologo, si interessa di tecniche investigative e forensi avanzate. Collabora con più università, riviste giuridiche ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche, articoli giuridici e di intelligence.

Aurora Di Mattea, avvocato del foro di Catania, ha conseguito Master in Diritto Minori e Famiglia e diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Catania, rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Collabora con la rivista Nuove Frontiere del Diritto.

Alberto Eramo, patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori, esperto in diritto amministrativo.

Federica Federici, romana, 47 anni. Laureata in Scienze Politiche, Indirizzo internazionale e in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Ha conseguito un Master in Contract Management, in Neuroscienze PGSF – Psicologia giuridica e scienze forensi e in Project Management. È avvocato presso il Foro di Roma e ha svolto la pratica notarile. Appassionata di ricerca e di studio in campo giuridico, cultore universitario di materie giuridiche e politologiche. Per circa 15 anni ha lavorato in aziende come Manager in varie aree (Commerciale, Acquisti & Logistica, Gare & Legale, Project Management) e come Legal manager nel Contract Management, Sicurezza sul Lavoro, Appalti, Subappalti e Fidejussioni. Parla 5 lingue e si è formata per lunghi anni all’estero (Stati Uniti, UK, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo e Irlanda). Collabora con varie riviste di settore ed è autrice e coautrice di libri giuridici e concorsuali. È difensore di ufficio presso tutte le magistrature ordinarie e militari, incluse quelle dei minori. È curatore processuale dei minori nei procedimenti civili. È custode giudiziario presso il Tribunale di Roma. È commissario liquidatore presso il MISE. È responsabile della Comunicazione della Rivista Diritto e Scienza. È membro di varie Associazioni e Camera Penale. A parte del direttivo di Azione Legale. Consulente legale per varie Pubbliche Amministrazioni. Iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Docente a contratto presso la LUISS Guido Carli di Roma cattedre di diritto amministrativo, diritto penale, diritto commerciale e diritto privato. Docente in diritto amministrativo alla SSPL LUISS Guido Carli. Docente e correttore atti per Altalex. Organizzatrice, relatrice e moderatrice di numerosi convegni giuridici su tutto il territorio nazionale. Ha fondato ed è Presidente di Nuove Frontiere del Diritto.

Valentina Filippini, laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 2009, nel 2013 consegue il titolo di avvocato e di Dottore di Ricerca in Diritto Civile presso l’Ateneo milanese.Cultore della materia per le cattedre di Diritto Civile e Informatica Giuridica dell’Università statale di Milano e consulente legale aziendale di Consorzio Netcomm, è redattrice per diverse testate giuridiche, tra le quali Nuove Frontiere del Diritto, Altalex, SalvisIuribuse Ratio Famiglia.

Rossana Fornicola, classe 1990, praticante presso lo Studio legale Federici sito in Roma, viale delle milizie n.140, iscritta all’albo degli avvocati di Paola. Laureata in Giurisprudenza all’Università la Sapienza di Roma nel Dicembre 2014. Ho sostenuto l’esame da Avvocato nel Dicembre 2016.

Paolo Galdieri, avvocato, docente di Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss – Guido Carli, coordinatore didattico del Master in “Diritto dell’Informatica” presso l’Università degli Studi, La Sapienza di Roma. Autore di più di cinquanta pubblicazioni in materia di Informatica giuridica e Diritto Penale dell’informatica, segretario generale dell’Andig.

Barbara Maria Grana, avvocato, è nata a Roma. Dopo la maturità classica, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, discutendo una tesi in diritto amministrativo. Ha frequentato il corso di aggiornamento professionale per i difensori di ufficio e dei minorenni, conseguendone l’abilitazione e ha conseguito il diploma di Master di II livello in International Business Law presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Assistente volontario presso la cattedra di Comparazione giuridica e Diritto dell’Unione Europea presso la facoltà di Scienze Politiche Roma 3. Autrice di articoli, e saggi su riviste giuridiche.

Giulio La Barbiera, nato a Napoli in data 02 Marzo 1981, attualmente Abogado presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Cruz De la Palma (Spagna) dal 14-01-2015 ed Avvocato Stabilito presso il COA di Santa Maria Capua Vetere dall’11 Settembre 2015.Scrive per Altalex, Nuove Frontiere del Diritto ewww.concorsoinmagistratura.it.

Catia Maietta, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha conseguito, sempre presso la medesima Università, la specializzazione in Diritto e Procedura Penale. Dottore di ricerca in Sistema Penale e Processo, abilitata all’esercizio della professionale legale, collabora con alcune riviste giuridiche ed è autrice di varie pubblicazioni.

Stefano Mele, è ‘of Counsel’ di Carnelutti Studio Legale Associato dove è il Responsabile del Dipartimento di Diritto delle Tecnologie, Privacy, Sicurezza Cibernetica e Intelligence. Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Foggia, collabora presso le cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. E’ Presidente del “Gruppo di lavoro sulla cyber-security” della Camera di Commercio americana in Italia (AMCHAM) ed è socio fondatore e Presidente dell’Associazione CyberPARCO. Nel 2014, la NATO lo ha inserito nella lista dei suoi Key Opinion Leaders for Cyberspace Security. Nel 2014, la rivista americana Forbes lo ha inserito tra i 20 migliori Cyber Policy Experts al mondo da seguire in Rete.

Paolo Piccinini è nato a Catanzaro nel 1977, dopo il conseguimento della Laurea Specialistica in Giurisprudenza e l’abilitazione alla professione forense, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catanzaro; ha altresì conseguito l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Esercita la professione di Avvocato nel settore penale, tributario, civile e lavoro. Fa parte della Camere Penale Distrettuale “A. Càntafora” di Catanzaro, della Camera Penale Minorile Distrettuale, ricopre l’incarico di segretario dell’Associazione Forense “Diritto di Difesa” di Catanzaro.

Valeria Rinaldi, penalista del Foro di Trani,è avvocato e consulente legale presso il Centro Antistalking ed Antiviolenza di genere “SAVE” della sua città e segretario nonché componente del comitato giuridico dell’Ass. R.E.S.S. dell’Università degli Studi di Bari. Collabora con varie riviste di settore fra le quali Diritto e Processo, Il diritto per i concorsi, Nuove Frontiere del Diritto.

Fabio Squillaci, avvocato, specializzato in Professioni Legali e legislazione alimentare è stato allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Cosenza. Ha collaborato con attività di ricerca sulle interazioni tra diritto e altre scienze. Autore di varie pubblicazioni giuridiche ha di recente pubblicato per Key Editore la monografia Il diritto storto.

Agata Luciana Tomasello, avvocato, laureata col massimo dei voti in giurisprudenza e scienze politiche indirizzo Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ha conseguito il diploma di Scuola di specializzazione legali, ha frequentato i migliori corsi di alta formazione e superato il concorso pubblico per titoli ed esami a 30 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con D.M. 10 ottobre 2012.