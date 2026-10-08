Il Tribunale di Milano ha accolto l’azione collettiva da parte di alcuni membri dell’associazione Algopolio contro Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. La pronuncia dei giudici riguarda le modalità con cui gli utenti possono chiedere la deindicizzazione dei propri dati dai risultati del motore di ricerca. Entro il 15 novembre, Google dovrà modificare i suoi meccanismi interni e fornire una motivazione per ogni rifiuto, con una sanzione economica prevista per ciascun giorno di mancato adeguamento. Il colosso di Mountain View ha già annunciato che presenterà appello.

La deindicizzazione

Il provvedimento si basa sull’applicazione degli articoli 17 e 21 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). Questa tutela consente di chiedere che determinate informazioni private non appaiano più tra le ricerche online. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, l’attenzione è rivolta soprattutto alle procedure attraverso cui gli utenti presentano le istanze e ricevono un riscontro.

Iter più personalizzati

Secondo i promotori del ricorso, l’ordinanza interviene direttamente sulle modalità di gestione di queste segnalazioni. Chi si rivolge a Google dovrà poter esporre nel dettaglio il proprio caso, fornire la documentazione a supporto e conoscere le ragioni di un rifiuto. La scelta dei giudici, secondo l’avvocato Barbara Randazzo, richiede sistemi individualizzati e non automatizzati, alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Una decisione con effetti oltre l’Italia

Per i ricorrenti, il verdetto può avere una portata sovranazionale, poiché la garanzia della tutela dei dati è riconosciuta espressamente a livello europeo. L’accertamento della giurisdizione italiana per una controversia di questo tipo viene inoltre visto come un rafforzamento delle garanzie degli utenti. La vicenda tocca quindi il delicato bilanciamento tra la tutela della privacy, della reputazione e della dignità personale da un lato, e il diritto all’informazione della collettività dall’altro.

Google annuncia il ricorso

Google ha espresso il proprio disaccordo con la sentenza e ha annunciato il ricorso in appello. La società sostiene di aver investito in team specializzati che esaminano i singoli casi per rispettare gli obblighi di legge e trovare un equilibrio tra la sfera privata dei cittadini e il diritto di cronaca. Il processo di revisione, secondo il portavoce, sarebbe equo, rigoroso e in linea con le norme vigenti. L’azienda ha quindi dichiarato che difenderà il proprio operato nelle sedi giudiziarie competenti.

Il confronto tra privacy e diritto all’informazione

La pronuncia da parte del Tribunale milanese riporta così al centro il dibattito sul bilanciamento tra il diritto delle persone a proteggere i propri dati personali e la possibilità per la collettività di accedere alle notizie. Come riportato dall’Ansa, il caso riguarda non soltanto la rimozione dei contenuti, ma soprattutto il modo in cui le richieste degli utenti vengono esaminate e giustificate.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz