Diritti Tv Serie A, slitta tutto a ottobre

La partita dei diritti Tv della Serie A va per le lunghe, resta un gap da riempire fra domanda (della Lega) e offerta (di DAZN, Sky e Mediaset). Decisivi potrebbero essere alcuni dettagli come il pick delle partite per le co-esclusive e gli orari degli highligts.

Antitrust, chiusa con impegni l’istruttoria sulla portabilità dei dati di Google. Ora per gli utenti sarà più facile trasferire ad altre piattaforme i propri dati presenti nell’ecosistema del gruppo americano.

DMA, la Commissione Ue apre una consultazione sulle tecniche di profilazione dei consumatori usate dalle piattaforme.

