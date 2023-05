Diritti Serie A, svolta calcio in chiaro

Che giornata è stata?

Diritti Serie A, via libera al nuovo bando della Serie A, che contiene 8 pacchetti con diverse configurazioni. Ipotesi match in chiaro per il sabato sera.

Il padre di ChatGPT ‘supplica’ il Senato Usa di varare regole stringenti sull’IA. “Leggi forti come con le armi nucleari” (Video).

Tesla presenta la nuova generazione dei suoi robot umanoidi e tutto fare (video). Robot potenziati da un pacchetto di software molto avanzati per l’equilibrio, il movimento, le facoltà percettive e l’interazione con l’ambiente.

Fair share, 5 miti delle telco da sfatare sui costi di rete per le Big Tech. Si chiude venerdì prossimo la consultazione pubblica sul fair share avviata 12 settimane fa dalla Commissione Ue sull’ipotesi di far contribuire le Big tech ai costi delle nuove reti in fibra e 5G.

