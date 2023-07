Diritti Serie A, offerte troppo basse. La Lega prende tempo

Diritti Serie A, offerte troppo esigue per la Lega che si prende ancora un mese di tempo per avviare nuove trattative private con Sky, DAZN e Mediaset e tentare di spuntare un prezzo più alto. Ma sarà dura.

Mercato digitale in Italia, nel 2022 valore complessivo di 77,1 miliardi di euro (+2,4%). Volano cloud e cybersecurity.

GDPR, la Commissione Ue rafforza la cooperazione transfrontaliera fra Autorità. Ma le Big Tech non ci stanno e criticano le nuove regole: Troppo poco tempo per preparare appello.

Per leggere la dailyletter del 4 luglio clicca qui.