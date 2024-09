Direttiva Efficienza Energetica, le misure a tutela dei consumatori

La pubblicazione in Gazzetta Ue della raccomandazione 2024/2481 della Commissione riguarda i diritti contrattuali, l’accesso alle informazioni e la riduzione della povertà energetica dei consumatori.

Pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, la raccomandazione 2024/2481 rappresenta l’ennesimo passo sull’interpretazione della Direttiva Efficienza Energetica 2023/1791.

Contiene gli orientamenti della Commissione europea in merito agli articoli 21, 22 e 24 della DEE.

L’Ue si concentra su tre disposizioni che riguardano la tutela dei consumatori. Nello specifico si tratta dei diritti contrattuali per l’art.21, dell’accesso alle informazioni per l’art.22 e della definizione di ‘clienti vulnerabili’ per l’art.24.

