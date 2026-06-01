Un nuovo studio condotto da Juniper Research prevede che il numero totale di utenti attivi direct to celle (D2C) passerà dagli attuali 17,4 milioni nel 2026 a 133 milioni nel 2031. Una crescita sostanziale che sarà trainata da nuovi operatori virtuali (MNO) che lanceranno servizi D2C nel mercato consumer, così come dall’ingresso di nuovi satellitari sul mercato come AST SpaceMobile.

Tuttavia, il report evidenzia che se da un lato aumenteranno gli operatori MNO che lanceranno servizi D2C, l’utilizzo resterà al di sotto delle attese previste in precedenza. Il D2C è una tecnologia che consente agli smartphone in circolazione di connettersi direttamente al satellite.

Le sfide per la domanda di nuovi servizi D2C sono strutturali

Il report sottolinea che la perdita di copertura spesso sono dovute alla presenza di contesti urbani densi e barriere fisiche come muri spessi, che i servizi D2C non sono in grado di risolvere.

Attualmente la domanda dei consumatori di servizi D2C è concentrata su finalità specifiche come viaggi in zone poco coperte in parchi nazionali o riserve naturali, e non riguarda l’utilizzo quotidiano dei servizi mobili.

Insomma, per ora il D2C è riservato ad una nicchia alquanto esigua di servizi specifici.

Nonostante questa limitazione, il D2C (Direct-to-Consumer) riveste un valore significativo per i consumatori che vivono o visitano aree rurali e remote, e Juniper Research prevede un picco di utilizzo durante la stagione calda. Il rapporto raccomanda agli operatori di rete mobile (MNO) di ampliare l’accesso ai servizi D2C offrendo modelli di accesso temporanei agli abbonati. Introducendo maggiore flessibilità per gli utenti mobili, gli MNO saranno in grado di ottimizzare l’accesso per gli utenti stagionali e occasionali.

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