Dipendenza digitale da USA, anche il WSJ lancia l’allarme

Oggi apriamo con “l’incubo” messo in prima pagina dal Wall Street Journal: “Trump può bloccare all’UE i servizi digitali USA con ordine esecutivo”.

Otto mesi fa, Key4Biz – con le stesse parole – aveva già messo in guardia l’Italia e l’Europa dai rischi legati alla dipendenza digitale da Paesi e aziende extra-UE.

Cosa fare? Dar vita al procurement pubblico con il principio “buy european”. È il vero game changer per l’indipendenza digitale. E poi iniziare a puntare sulle alternative europee, che già esistono.

TLC, è stato fissato il calendario del riassetto di Tim. Il 28 gennaio i soci voteranno sulla conversione delle azioni di risparmio, il 24 febbraio è atteso un Cda sui risultati preliminari. Quali sinergie industriali con Poste Italiane?

Infine, Luigi Ferraris, ex ad di Fibercop, entra a far parte del Consiglio di amministrazione di Fastweb+Vodafone con il ruolo di vicepresidente esecutivo.

