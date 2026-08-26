Meta ha accettato di pagare fino a 16,7 miliardi di dollari per risolvere una causa storica che la accusava di aver deliberatamente reso gli under 18 dipendenti dai social, nascondendo scientemente i rischi, come testimoniato da un ex ingegnere, responsabile per anni in passato della sicurezza di Facebook. Un’accusa avanzata da 29 Stati americani, con il processo partito la scorsa settimana.

Modalità scuola e modalità notturna di default

Tra le altre modifiche concordate per la piattaforma, figurano l’introduzione della “modalità notturna”, che blocca di default le app tra mezzanotte e le 6 del mattino, e della “modalità scolastica”, che disabilita le notifiche push durante l’orario scolastico, dalle 8:00 alle 15:00, per gli utenti minorenni. Le impostazioni possono essere modificate solo con il permesso di un genitore.

Le accuse mosse contro il gigante dei social media, fondato da Mark Zuckerberg nel 2004, sono state descritte da alcuni esperti come il “momento Big Tobacco” dei social media.

Gli Stati avevano sostenuto che Meta avesse “sfruttato il funzionamento del cervello dei bambini” nel tentativo di mantenerli dipendenti dai social media.

Gli avvocati degli Stati hanno dichiarato in tribunale che il modello di business di Meta consisteva nel “creare dipendenza negli utenti” e poi “nascondere la verità” sui danni causati dalle sue app.

Meta aveva avvertito che il risarcimento totale derivante dalla causa avrebbe potuto raggiungere i 1.400 miliardi di dollari, quasi l’intera sua capitalizzazione di mercato, sebbene gli stati avessero richiesto circa 200 miliardi di dollari.

Zuckerberg non dovrà testimoniare in Tribunale

L’accordo significa che il signor Zuckerberg non dovrà testimoniare in tribunale, evitando così qualsiasi potenziale imbarazzo per l’amministratore delegato di Facebook.

Le azioni di Meta sono balzate del 4,7% alla notizia dell’accordo.

Limiti di tempo giornaliero, massimo due ore al giorno cumulative per under 18

Secondo i termini dell’accordo, Meta sarà tenuta a impostare limiti di tempo giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app. Si parla quindi dell’introduzione di una “modalità giorno”, di una “modalità scuola” e di una modalità notte.

Sarà inoltre obbligata a migliorare i controlli di verifica dell’età per impedire ai minori di accedere ai suoi siti web e a implementare ulteriori strumenti per aiutare i genitori a proteggere i propri figli online.

Meta, che non ha ammesso alcuna colpa nell’ambito dell’accordo, ha accettato di pagare 2,2 miliardi di dollari allo stato della California.

Il gigante dei social media sarà tenuto a mantenere le restrizioni di sicurezza per 10 anni, secondo quanto riportato negli atti del tribunale.

Queste misure includeranno un limite giornaliero di due ore per i minori di 18 anni e il blocco dell’accesso alle app da parte degli adolescenti tra mezzanotte e le 6 del mattino.

Nel documento si afferma che l’accordo non costituisce un’ammissione di “alcuna responsabilità, illecito o violazione di leggi locali, statali, federali o internazionali”.

Meta pagherà il 70%, ma il 30% è legato ad un accordo con TikTok e YouTube

Meta pagherà soltanto il 70% del risarcimento a meno che TikTok e YouTube, di proprietà di Alphabet, non accettino di impostare un limite di tempo predefinito di un’ora al giorno sulle loro app per gli utenti minorenni e di versare ciascuno agli Stati circa 5,3 miliardi di dollari. Meta pagherà il restante 30% del risarcimento, anch’esso pari a 5,3 miliardi di dollari, soltanto se le altre due società accetteranno i termini.

Il risarcimento verrà distribuito agli Stati firmatari in rate annuali per un periodo di 10 anni, in base alla loro popolazione. L’accordo coinvolge 48 Stati e quattro giurisdizioni statunitensi: il Distretto di Columbia, Porto Rico, le Samoa Americane e le Isole Marianne Settentrionali. Il Nuovo Messico, che ha citato in giudizio Meta in un processo simile la scorsa primavera e ha vinto, e la Florida non sono attualmente inclusi nell’accordo.

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