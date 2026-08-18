Dipendenza da social, il maxi-processo a Meta entra nel vivo

Oggi in apertura la dipendenza da social network negli adolescenti.

Negli Usa, comincia al tribunale di Oakland in California il maxi-processo ai danni di Meta intentato da quattro Stati Usa con l’accusa di aver coscientemente creato dipendenza da social negli adolescenti tramite Facebook e Instagram. In ballo una richiesta di risarcimento fino a 200 miliardi di dollari.

Sempre in tema social e minori, l’analisi dell’Avvocato del Ninno del perché la Corte Costituzionale francese abbia bocciato (parzialmente) la legge che vieta i social agli under 15. Una lezione anche per il Parlamento italiano.

Le prospettive di crescita di SpaceX attirano Intesa Sanpaolo, che detiene quote per 966 milioni di dollari nell’azienda di Musk.

Infine, cresce l’attesa per il bando Ue per le AI Gigafactory, più di 5mila adesioni per spingere Genova. Ma la candidatura diffusa sembra la più plausibile da parte del Governo.

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