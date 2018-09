DigithON2018. Weedea è la vincitrice del Premio SisalPay

Premiata Weedea e il suo Secure Shelter, un sistema di monitoraggio strutturale in tempo reale pensato per rendere fruibile agli amministratori di beni storici o di particolare interesse uno strumento che monitori costantemente lo stato di salute di un edificio.

In questo speciale vi proponiamo le schede delle startup premiate al DigithON 2018 , la maratona delle idee digitali che si è svolta in Puglia, a Bisceglie, dal 6 al 9 settembre. Per consultare tutte le schede delle startup premiate, clicca qui .

Weedea è una realtà multidisciplinare e in continua evoluzione che opera coniugando le capacità tecniche alla creatività e all’innovazione. Offre soluzioni avanguardistiche in grado di creare valore reale per le persone, dentro e fuori il mondo digitale.

Il progetto di punta che Weedea sta mettendo in campo si chiama Secure Shelter, ed è un sistema di monitoraggio strutturale in tempo reale.

La mission di Secure Shelter è quella di rendere fruibile agli amministratori di beni storici o di particolare interesse uno strumento che monitori costantemente lo stato di salute di un edificio. Questo non solo per consentire la programmazione di interventi straordinari a seguito di un sisma o di crisi atmosferiche che impattano sull’edificio, ma anche per offrire la possibilità di programmare manutenzioni e cure ordinarie a seguito di variazioni dello stato strutturale normale del bene da tutelare.

Con Secure Shelter è possibile infatti monitorare non solo gli eventi che avvengono sull’edificio, ma anche il danno che causano e il degrado provocato dal tempo.

Il monitoraggio continuo e real time degli edifici, permetterà inoltre di agire in emergenza. Tramite Secure Shelter infatti, sarà più facile attivare procedure di emergenza in caso di terremoto o altre calamità naturali e non, sapere quali edifici hanno subito danni e quali sono ancora integri. Tutte azioni che possono essere determinanti per la scelta di una base operativa e di un piano specifico di intervento permettendo di operare tempestivamente.

Secure Shelter è rivolto, per sua natura, a tutti quegli amministratori pubblici – statali, regionali, provinciali, comunali – e privati – fondazioni, circuiti museali o associazioni per la tutela del patrimonio – che vogliano basare le proprie scelte e orientare i propri interventi sulla base dell’analisi dei dati provenienti da strumenti specifici. Strumenti che consentono un’ottimizzazione dei costi e delle risorse, oltre che del tempo, e che permettono di avere avere un monitoraggio costante del patrimonio da tutelare.

Il sistema si compone di uno o più sensori, installati su edifici prevalentemente storici e su un software in grado di raccogliere e analizzare i dati di vibrazione dell’edificio per fornire un informazione in tempo reale sullo stato di salute dell’edificio. L’applicazione in grado di gestire contemporaneamente più edifici e più sensori per ogni edificio, analizzandoli separatamente e in modalità aggregata. Le analisi riguardano gli andamenti temporali e gli spettri di frequenza, classificando i comportamenti della struttura in base a algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. Il sistema supporta i tecnici e i gestori in tutte quelle operazioni di storicizzazione delle operazioni di sopralluogo, analisi sul campo, installazione di sensoristica e altre attività sul campo.