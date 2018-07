DigithON-Intesa SanPaolo, il 23 luglio a Bari giornata di formazione per le startup

Entrano nel vivo le attività della terza edizione di DigithON, la maratona delle idee digitali che si terrà in Puglia, in Terra D’Ofanto, dal 6 al 9 settembre.

Lunedì 23 luglio dalle 10:45 alle 16, al Politecnico di Bari (presso il Museo della Fotografia, in via Orabona n.4), gli specialisti di Intesa Sanpaolo Innovation Center terranno una giornata di formazione – alla quale parteciperà anche il presidente di DigithON Francesco Boccia, la vicepresidente Letizia D’Amato, insieme allo staff dell’associazione – riservato alle oltre 200 startup iscritte alla call indetta dal 1° maggio al 15 giugno scorsi.

Il workshop, a numero chiuso e gratuito, sarà curato da Stefano Perrone di Intesa Sanpaolo Innovation Center e darà la possibilità ai 100 innovatori selezionati per partecipare a DigithON 2018 di ricevere preziosi consigli per la presentazione della propria idea digitale. Per le startup che non sono state scelte, invece, sarà un’occasione per fare tesoro dell’esperienza e implementare le proprie capacità di successo.

I lavori saranno divisi in una sessione mattutina teorica in cui si affronteranno le opportunità a disposizione delle startup per fare fundraising e si apprenderà come presentare la propria azienda ad un investitore; seguirà una seconda parte pomeridiana più dinamica, che prevede il coinvolgimento dell’aula per analizzare le capacità di public speaking e il linguaggio del corpo. L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alle domande dei partecipanti su DigithON 2018.

A supporto delle startup partecipanti, Intesa Sanpaolo Innovation Center metterà a disposizione la piattaforma Officine Formative in cui potranno approfondire, con oltre 20 corsi a disposizione, tutte le tematiche legate alla creazione, al lancio sul mercato e alla ricerca di fondi.

DigithON conferma così l’obiettivo di essere un trampolino di lancio per innovativi progetti digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup. Nel corso della manifestazione, che oltre alla startup competition prevede approfondimenti e faccia a faccia, 100 startupper digitali avranno l’occasione di presentare il proprio progetto ad una platea di investitori nazionali e internazionali. Le idee migliori si contenderanno il primo premio di 10.000 euro e gli altri premi messi in palio dai partner di DigithON.

IL PROGRAMMA:

Ore 11 – Avvio Lezione

Presentazione dell’Innovation Center e delle iniziative a supporto delle startup (Officine Formative, Startup Initiative, Tech Marketplace e Scaleup)

Introduzione al Fundraising: investimento VS finanziamento

Principali strumenti per il finanziamento delle startup:

FFF

Bootstraping

Finanziamenti bancari (con fondo di garanzia)

Business angel

Venture capital

SFP (SAFE)

Prestito convertibile

Equity crowdfunding

Premi e grant

Ore 12 – Introduzione al pitch

Cosa interessa della tua startup agli investitori

Le 10 slide da presentare ad un investitore

Alcuni esempi di pitch

Spunti e risorse per allenarsi

Ore 13 Pausa pranzo

Ore 14 avvio sessione di pitch

Sessione di pitch di 2/3 startup in plenaria a cui verranno restituiti feedback in merito ai contenuti di business della presentazione e alle capacità di public speaking.

Ore 15.30 DigithON2018 Questions&Answers