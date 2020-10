DigithON, domani in streaming i vincitori della maratona digitale 2020

Saranno annunciati sabato 31 ottobre in diretta streaming sul sito www.digithon.it a partire dalle ore 10 i vincitori dell’edizione 2020 di DigithON, la più grande maratona digitale italiana.

Oltre al premio DigithON 2020, che porta con sé un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e che sarà consegnato virtualmente dal Presidente di Confindustria Bari e Bat e Puglia Sergio Fontana, alla presenza in video collegamento del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e del Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, fondatore della maratona, sono ben 7, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro, gli altri riconoscimenti messi in palio dai partner di DigithON per le idee vincenti di quest’anno.

Nel corso della mattinata non mancheranno momenti di approfondimento sul tema del digitale, con il panel, alle 10.15 del Ministro Paola Pisano che, intervistata dalla giornalista Barbara Carfagna, parlerà de “L’innovazione ai tempi della pandemia. Il ruolo e l’espansione del digitale nell’emergenza Covid-19”. A seguire, sempre in conversazione con Barbara Carfagna, l’intervento del Vicedirettore generale del DIS per la cybersecurity Roberto Baldoni affronterà il tema “come rafforzare la sicurezza cibernetica e la resilienza del paese”, e per concludere, il contributo e i saluti del Ministro Francesco Boccia, ideatore della manifestazione.