DigithON 2023, al via oggi l’ottava edizione

È tutto pronto in Piazza Castello a Bisceglie (BT) per il debutto dell’ottava edizione di DigithON che vedrà tra i protagonisti sul palco Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithON, la giornalista del TG1 Barbara Carfagna, il Presidente di DigithON Letizia D’Amato, il professore e influencer Vincenzo Schettini de La fisica che ci piace, lo chef star della tv e di YouTube Max Mariola intervistato dalla giornalista del TG1Valentina Bisti e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervistata dal giornalista e conduttore di Piazzapulita su La7 Corrado Formigli.

Domani, venerdì 1° settembre, alle Vecchie Segherie entra nel vivo la gara tra le startup: 48 ore di competition tra i migliori progetti digitali che si sfideranno all’ultimo pitch per aggiudicarsi il premio DigithON 2023 che porta con sé anche un assegno di € 10.000, offerto da Confindustria Bari e BAT, ed altri 14 riconoscimenti tra borse di studio, promozione, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre € 50.000. Gli inventors avranno 5 minuti a disposizione per presentare la loro idea di business e convincere il comitato scientifico, rispondendo alle domande degli analisti e degli investitori. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare online attraverso la pagina web www.digithon.it dove è disponibile l’elenco completo dei progetti finalisti e la diretta streaming della maratona e degli eventi serali. Come sempre, anche il voto social, tramite i canali Facebook, Instagram e Twitter, avrà una specifica rilevanza ai fini della classifica.

Alle ore 9 Francesco Boccia darà il via al primo giorno di maratona coordinata da Giuseppe Mastrodonato, CTO e CoFounder DigithON, ed EnnioDe Iapinis, Lawyer e CoFounder DigithON con la partecipazione di Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. Nel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento e dibattiti con esperti di innovazione e nomi di primo piano delle aziende: alle 11.15 in collegamento BillBarber, Innovation Manager e Startup Coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center terrà un panel su Il ciclo di vita delle startup, consigli e strategie per la comunicazione agli investitori, go-to market strategy, mentre alle 11.30, sempre in collegamento, Luisa Maurizi, Senior Leaf Manager PMI intervistata da Raffaele Barberio racconterà Un modello innovativo di filiera all’insegna della trasformazione eco-energetica e digitale, l’esempio di Philip Morris – Coldiretti.

La presentazione dei progetti digitali riprenderà quindi fino alle 13.30 e, dopo una pausa, proseguirà dalle 14.30. Davide Orfanelli, Social Innovation Discipline Leader Sisal, interverrà alle 16.30 per parlare di GoBeyond: Capacity building a supporto dell’innovazione responsabile, poi si procederà con la maratona degli inventors che si concluderà alle 18.30 per lasciare spazio a DigithON Beer & Code, Boot Camp a cura di AuLab che si terrà presso la Terrazza Vecchie Segherie.

DigithON proseguirà quindi sul palco di Piazza Castello dalle ore 19.30: Barbara Gallavotti, giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica e conduttrice di Rai3 approfondirà il tema dell’AI con Ma cosa pensa l’intelligenza artificiale?, poi sarà la volta di Alexandre Bove, Head of Digital in Nexi & co-CEO di Nexi Digital, che spiegherà La scommessa di Nexi sull’innovazione a Sud intervistato dal giornalista e conduttore di Rai3 Marco Carrara. La giornalista e conduttrice di Canale5 Myrta Merlino parlerà con il Ministro della Difesa Guido Crosetto di Difesa digitale e, a seguire, saliranno sul palco il vicedirettore Rai Fiction Michele Zatta, Carmine Recano “il Comandante”, Vincenzo Ferrera “Beppe” e Francesco Panarella“Cucciolo” della fortunatissima serie RAI Mare Fuori: il giornalista de Il Giornale Paolo Giordano analizzerà con loro il rapporto tra Serie Tv e piattaforme: il fenomeno Mare Fuori.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, TIM, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Nexi, Invitalia, Fincons Group, Philip Morris Italia, Mint, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i, A.S.C., Maldarizzi; partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.