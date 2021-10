DigithON 2021, ecco le 100 startup finaliste

Sono oltre 400 i progetti arrivati da tutta Italia per aggiudicarsi un posto alla finale di DigithON 2021, la più grande maratona digitale italiana che torna in live streaming su www.digithon.it, dal 21 al 24 ottobre. Una grande partecipazione alla call for ideas che riconferma il successo della manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nell’ecosistema delle startup.

Tra le candidature, sono 100 le imprese digitali selezionate dal comitato scientifico che avranno la possibilità di presentarsi e raccontare la loro idea di business a grandi investitori nazionali ed internazionali durante la startup competition.

Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per il pitch e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

Anche per l’edizione 2021 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata, stampa 3D,trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza ma anche per la medicina naturale, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti e alla moda. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.

Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dal Lazio, 12 dalla Puglia, 10 dal Piemonte, 8 dalla Campania, 6 dall’Emilia-Romagna, 5 dalla Sicilia, 5 dal Veneto, 4 dalla Toscana, 3 dall’Abruzzo, 3 dalla Liguria, 3 dal Trentino-Alto Adige, 2 dalla Basilicata, 2 dalla Calabria, 1 dalle Marche.

Tra queste, il vincitore di DigithON 2021 che verrà annunciato il 24 ottobre, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2021 e #DigithONReloaded.

Di seguito l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

Nome startup Categoria Città Regione 123agri Food e Agricoltura Capurso Puglia Acquistiamo Italiano eCommerce & Logistics Caserta Campania ADEVA FOOD SRL Food e Agricoltura Verona Veneto AIDAPT Artificial Intelligence Ancona Marche Algor Cultura e Education Torino Piemonte AmaliaCare Salute e Benessere Brescia Lombardia Andrea Gasco Food e Agricoltura Torino Piemonte Antonio Guarneri Food e Agricoltura Santa Croce Camerina Sicilia Artificial Intelligence Monitoring Artificial Intelligence Napoli Campania Asset Point Suite Fintech & ePayments Torino Piemonte BANKADVISOR SRL SB Fintech & ePayments Padova Veneto Beonbuy eCommerce & Logistics Catania Sicilia biotech di giuseppe lanotte Salute e Benessere Bari Puglia Blaster Foundry Srl Game & Entertainment Aci Catena Sicilia BOATSANDGO Turismo Potenza Basilicata Brainy Rms Artificial Intelligence Palmi Calabria BYF – Build Your Future Augmented & Virtual Reality Roma Lazio Cibus Vivendi Salute e Benessere San Felice a Cancello Campania Curiamo: la sanità da te Salute e Benessere Ravenna Emilia-Romagna Delate Cross Idea Roma Lazio DEMETRA Food e Agricoltura Torino Piemonte Denny Calovi Turismo Mezzocorona Trentino-Alto Adige Dispenso Cultura e Education Soverato Calabria Easypù eCommerce & Logistics Bari Puglia EasyRoi Turismo Milano Lombardia EatsCare Salute e Benessere Potenza Basilicata Econher srl Food e Agricoltura Valenzano Puglia empethy Cross Idea Napoli Campania Endelea S.r.l. SB eCommerce & Logistics Milano Lombardia Enjoy smart application srl Game & Entertainment Milano Lombardia Ethlabora S.r.l. Blockchain Roma Lazio EVERYWHERE TEW Turismo Gravina in Puglia Puglia Familydays Turismo Peschiera Borromeo Lombardia FANTACYCLING Game & Entertainment Pontedera Toscana foodu Cross Idea Palo del Colle Puglia Francesco Gaetarelli Industry 4.0 Collebeato Lombardia Good Sustainable Mood Cultura e Education Parma Emilia-Romagna GoTraxx Srl eCommerce & Logistics Roma Lazio Gustavo Artificial Intelligence Pisa Toscana H-Cube Salute e Benessere Torino Piemonte HandMe 3D Salute e Benessere Bitonto Puglia Hearth Turismo Monteforte Irpino Campania HFyret Augmented & Virtual Reality Ferentino Lazio Hi-Robot Robotics Roma Lazio HQVillage Cross Idea Pontedera Toscana HumanX Artificial Intelligence Venezia Veneto Imomushi Probe® Robotics Napoli Campania Inesto Turismo Milano Lombardia Insulead by Lightmed Salute e Benessere Torino Piemonte Izyfuel eCommerce & Logistics Roma Lazio Jarvis Internet of Things Imola Emilia-Romagna JDaily Media Torino Piemonte JoJolly Food e Agricoltura Milano Lombardia JT DRONE TECHNOLOGIES Robotics Riva del Garda Trentino-Alto Adige JUMP GROUP SRL – HEALONY Augmented & Virtual Reality Forlì Emilia-Romagna Klondike Artificial Intelligence Milano Lombardia LIFEdata Artificial Intelligence Milano Lombardia LINDA Cultura e Education Modena Emilia-Romagna LITIA ENERGY Industry 4.0 Roma Lazio Lookalike Artificial Intelligence Milano Lombardia Luca Alessandro Cultura e Education Catania Sicilia Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti Salute e Benessere Lecce Puglia Marco Salute e Benessere Catania Sicilia Medere Salute e Benessere Palestrina Lazio MeeTravel Turismo Roma Lazio Mine Crime Artificial Intelligence Milano Lombardia Miomeal srl -Startup Food e Agricoltura Roma Lazio Moonrider studios Game & Entertainment Roma Lazio MYSPESA Food e Agricoltura Cascina Toscana Night Citizen Musica Roma Lazio NOCOTÙ Internet of Things Mirandola Emilia-Romagna Nowa Industry 4.0 Genova Liguria Nutrizionista in Cloud Salute e Benessere Roseto degli Abruzzi Abruzzo PickEat Food e Agricoltura Sestri Levante Liguria PotPot Turismo Milano Lombardia Quboapp Augmented & Virtual Reality Roma Lazio Rebesty Cross Idea Milano Lombardia Replycare Salute e Benessere Roma Lazio SaveRiding Cross Idea Verona Veneto Serviloo eCommerce & Logistics Borgomanero Piemonte SlashFolder Srl Cross Idea Milano Lombardia Spazzy Internet of Things Genova Liguria STEPS Cultura e Education Alessandria Piemonte TaskUpper Fintech & ePayments Milano Lombardia TimeFlow Artificial Intelligence Milano Lombardia Tongy Cultura e Education Milano Lombardia Treebù Food e Agricoltura Verona Veneto Trust In Food Food e Agricoltura Campiglione-Fenile Piemonte Trusty Blockchain Pescara Abruzzo Tutto Campi Estivi Cultura e Education Opera Lombardia UANIA Always Connected Industry 4.0 Monopoli Puglia URBAN FARMER Food e Agricoltura Taranto Puglia Visafy Turismo Cassano delle Murge Puglia Volvero Artificial Intelligence Milano Lombardia WeShort Game & Entertainment Bisceglie Puglia WineTech Food e Agricoltura Nereto Abruzzo Winey eCommerce & Logistics Frattaminore Campania YoungJobber eCommerce & Logistics Trento Trentino-Alto Adige Your Export Studio Artificial Intelligence Benevento Campania zeroCO2 Cross Idea Roma Lazio

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat, TIM, Intesa Sanpaolo, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security Service. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.