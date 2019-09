DigithON 2019, la maratona digitale entra nel vivo. Il ministro Boccia: ‘Un’occasione per le startup’

Francesco Boccia, il fondatore della competizione: “DigithOn è un’occasione per gli inventors non solo per mettersi in mostra, ma anche per incontrare le aziende perché è grazie alla loro capacità di sviluppo che si dà forma ai progetti, altrimenti resterebbero solo idee. DigithON è un’occasione di confronto”.

A DigithON 2019 è entrata nel vivo la maratona digitale delle startup alle Vecchie Segherie.

“Puntiamo ad andare oltre la voglia di competizione. DigithOn è un’occasione per gli inventors non solo per mettersi in mostra, ma anche per incontrare le aziende perché è grazie alla loro capacità di sviluppo che si dà forma ai progetti, altrimenti resterebbero solo idee. DigithON è un’occasione di confronto” – ha dichiarato in apertura Francesco Boccia, il fondatore di DigithON.

Dopo l’intervento di Marco Gay – AD di Digital Magic e presidente Anitec – Assinform, e l’AD di TeamSystem Federico Leproux, moderati da Raffaele Barberio (direttore Key4Biz) sul tema delle Startup nel capitalismo digitale, si è aperta la competizione vera e propria: la prima startup sul palco a presentare il proprio progetto davanti alla platea degli investitori, da Parma, è stata ProjectMii. Una startup foodtech che permette di certificare le aziende ed i prodotti made in Italy attraverso un servizio “blockchain as a service” semplice, veloce e intuitivo. A seguire, da Roma, “Medere”, dedicata alla salute e al benessere, e dalla Sardegna “Bacfarm”, la prima piattaforma al mondo che alleva batteri per estrarre carotenoidi. Dalla Puglia Agridatalog che propone una soluzione innovativa ai problemi di water management oltre a un supporto decisionale per la valutazione immediata dei fabbisogni nutritivi delle coltivazioni, e Pingme, un nuovo modo per trovare lavoro e ottimizzare il lavoro dei recruiter grazie all’Intelligenza Artificiale. La maratona proseguirà fino alle 19 con un altro approfondimento alle 15: “Abbracciare la tecnologia per cambiare se stessi” con Raffele Barberio che parlerà con Gianluca Bellavista di Philip Morris Italia. L’elenco completo delle 100 startup finaliste è consultabile su www.digithon.it/finalists

Dalle 20 si alterneranno sul palco di Largo Castello il conduttore e imprenditore Andrea Pezzi che parlerà di “Libero arbitrio al tempo del digitale” e Alessandro Profumo AD di Leonardo che sarà intervistato dal condirettore di Milano Finanza e direttore di milanofinanza.it Roberto Sommella su “L’industria delle tecnologie digitali”. In chiusura Massimo Giletti intervisterà il fondatore di DigithON Francesco Boccia.

Domani, sabato 7 settembre alle 9 riprenderà la maratona delle startup alle Vecchie Segherie, con l’intervento di Stefania Rausa di Edenred “La pausa pranzo digitale” alle 15.

A Largo Castello dalle 19.30, Marco Palombi de Il Fatto Quotidiano intervisterà il Viceministro dell’Economia Laura Castelli su “Economia, digitale e fisco”; Giuliano Giorgetti responsabile digital di FIFA e Giovanni Sacripante responsabile digital FIGC si confronteranno su “Il calcio al tempo del digitale”; Silvia Truzzi del Il Fatto Quotidiano parlerà con Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% GRANDI SUCCESSI e Giacomo Hawkman, youtuber e conduttore della nuova web radio “RDS Next” del “digitale tra radio e youtube”. In chiusura l’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio e Nunzia De Girolamo editorialista di Libero si confronteranno sul “Social, Tv e informazione”.

È possibile seguire l’intero evento in diretta su: https://www.facebook.com/digithon.it