Digithon 2018. Call per 100 startup, appuntamento in Puglia a settembre

DigithON 2018 si apre con la presentazione della call, dall’1 maggio al 15 giugno, dedicata alla selezione delle 100 startup che parteciperanno alla maratona delle idee digitali in programma come ogni anno in Puglia, in Terra D’Ofanto, dal 6 al 9 settembre.

Francesco Boccia, presidente dell’Associazione DigithON, Laura Ruggiero, vice presidente vicario di Confindustria Bari-BAT, e Mario Aprile, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Bari-BAT, aprono la call dedicata agli innovatori digitali presentando le novità dell’edizione 2018 a cui prenderanno nuovamente parte le principali aziende italiane e internazionali dell’economia digitale, dell’editoria e i più importanti investitori nazionali ed esteri.

L’obiettivo principale di DigithON si conferma quello di essere un trampolino di lancio per innovativi progetti digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup. Per raggiungere al meglio questo scopo, quest’anno DigithON chiamerà a raccolta anche tante idee digitali che si focalizzano sulle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale che viviamo tutti i giorni, argomenti che saranno altresì affrontati nel programma degli approfondimenti e faccia a faccia che si svolgeranno nelle serate di settembre.

“Business legato a commercio e logistica, rivoluzione della finanza con fintech, sport e musica, turismo beni culturali e servizi pubblici, tutela della privacy e dei dati, sicurezza e fisco, sono i settori in cui la rivoluzione digitale ha stravolto le regole a cui eravamo abituati – afferma il presidente di DigithON Francesco Boccia. – Quest’anno ci concentreremo nella ricerca di idee digitali che si focalizzano su temi delicati come la gestione e la proprietà dei dati, oltre agli effetti degli stessi sui business. Temi centrali tanto nella nostra quotidianità, quanto nel dibattito politico-culturale-economico internazionale. Vorrei che tutte le banche potessero diventare fintech, ma con regole e garanzie chiare, bitcoin compresi. Con il boom dell’e-commerce le nostre città sono sempre più inondate da decine di milioni di pacchi. In Parlamento abbiamo gettato le basi per rivoluzionare (a partire dal 2020) il concetto di servizio universale postale estendendolo allo smistamento, alla distribuzione e al trasporto di invii postali da 2 a 5 kg, garantendo così la concorrenza tra brand online, piccoli imprenditori e giganti. Per non parlare della sicurezza e della libertà personale dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Il problema non è Facebook, ma a monte: la gestione dei dati e chi autorizza il loro utilizzo. Oggi i dati valgono più dell’oro, ma a chi appartengono?”.

Per partecipare a DigithON 2018 basta semplicemente registrarsi al portale digithon.it nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e, allo stesso tempo, creare un punto di contatto con investitori, incubatori e acceleratori.

La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, dalle slides a metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte.

Grazie all’analisi dei dati, sul portale sarà possibile visualizzare in una dashboard interattiva la fotografia istantanea dello stato delle startup in Italia che al momento evidenzia come il Sud è ancora privo di acceleratori e incubatori necessari a far crescere un ecosistema digitale che abbia tutti i numeri per diventare grande.

L’associazione DigithON, con la maratona annuale e la nuova piattaforma, mira a colmare questo gap con strumenti efficaci, divulgando la cultura dell’impresa ai tempi del digitale.

Confermata anche per quest’anno la partnership con AuLab, primi vincitori di DigithON, con il progetto “A scuola di startup”. Anche i ragazzi delle scuole secondarie che hanno aderito all’iniziativa avranno così la possibilità di presentare i progetti selezionati all’interno della maratona.