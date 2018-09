DigithON 2018, al via dal 6 al 9 settembre in Puglia. Il premier Conte e Di Maio tra gli ospiti

DigithON 2018, la maratona delle idee digitali torna per il terzo anno in Puglia, in Terra D’Ofanto, dal 6 al 9 settembre 2018. La kermesse ideata da Francesco Boccia si terrà tra la pietra dei castelli Svevi di Bisceglie e Barletta e quella delle Vecchie Segherie di Bisceglie.

La Puglia per quattro giorni sarà il teatro della startup competition, dove 100 startup selezionate dall’associazione si contenderanno la vittoria del premio DigithON 2018 e i riconoscimenti offerti dai vari partners della manifestazione.

L’obiettivo principale di DigithON si conferma quello di essere un trampolino di lancio per innovativi progetti digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup. Per raggiungere al meglio questo scopo, quest’anno DigithON chiamerà a raccolta anche tante idee digitali che si focalizzano sulle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale che viviamo tutti i giorni, argomenti che saranno altresì affrontati nel programma degli approfondimenti e faccia a faccia che si svolgeranno nelle serate di settembre.

Non solo gare e competizioni caratterizzeranno la terza edizione della Kermesse. In programma anche incontri e dibattiti sul mondo digitale con esperti e personalità di rilievo, con la presenza di due rappresentanti politici importanti come il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, entrambi attesi per la giornata dell’8 Settembre.

La gara DigithON, come funziona:

Tutte le aziende selezionate che provengono da 16 regioni italiane, avranno 5 minuti a disposizione sul palco delle Vecchie Segherie di Bisceglie per il pitch di presentazione della loro idea di business davanti ai rappresentati delle principali aziende italiane e internazionali dell’economia digitale, dell’editoria e i più importanti investitori nazionali ed esteri.

Sarà poi il comitato scientifico di DigithON, insieme alle votazioni che arriveranno dalla rete a decretare le idee vincitrici della terza edizione che si aggiudicheranno i 10 mila euro di premio.

Diversi i settori ed i temi che troveranno posto nella manifestazione e su cui si svolgeranno gli approfondimenti e i faccia a faccia. Sicuramente il business legato a commercio e logistica, la rivoluzione della finanza con le soluzioni fintech; le fake news, la sicurezza dei dati e la lotta alla pirateria grazie anche alla tecnologia blockchain; la valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela del Made in Italy, ma anche abbigliamento, vino, enograstronomia e artigianato.

Numerose anche le proposte nel campo del turismo e del tempo libero, con progetti indirizzati alle più diverse esigenze: dai portatori di handicap ai vegetariani; dagli sportivi accomunati dalla passione per la stessa disciplina a chi cerca un campeggio di lusso o una semplice piazzola (o un luogo dove appartarsi con il proprio partner).

E ancora attenzione al mondo green, con tante idee per l’eMobility, per fronteggiare problemi di mobilità urbana, traffico e smog, e implementare la diffusione delle auto elettriche.