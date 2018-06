Digitalizzazione PMI, assegnato l’importo del voucher alle aziende vincitrici. L’elenco completo

Pubblicato l'elenco completo con il relativo importo per le imprese vincitrici del Voucher per la digitalizzazione delle PMI. Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate a partire dal 14 settembre 2018.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e diffuso l’elenco con il relativo importo, articolato su base regionale, delle imprese assegnatarie del Voucher per la digitalizzazione delle PMI.

L’assegno è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Ecco l’elenco completo in pdf delle imprese assegnatarie delle agevolazioni articolato su base regionale con il relativo importo:

Nell’allegato B sono riportate le imprese per le quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti de minimis dichiarati in sede di domanda e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Nell’ Allegato C sono riportate le imprese per le quali non vi è corrispondenza fra i la dichiarazione rilasciata in sede di domanda in merito al requisito Deggendorf e i dati registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Alla concessione delle agevolazioni alle imprese riportate negli allegati B e C si provvederà con successivi provvedimenti, esclusivamente previo superamento dei motivi ostativi indicati.

Erogazione del Voucher

Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso una apposita procedura informatica che sarà resa disponibile, sul sito sviluppoeconomico.gov.it/voucher-digitalizzazione a partire dal 14 settembre 2018.

Le imprese dovranno allegare alla procedura informatica la seguente documentazione:

titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione; estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017; resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017.

Il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, quindi il 13 dicembre 2018.