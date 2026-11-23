200 miliardi di euro di tagli al budget futuro dell’Unione europea, che ne sarà delle tecnologie di punta?

C’è il rischio concreto che il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’UE per il 2028-2034, attualmente in fase di negoziato tra Stati membri, Consiglio europeo e Parlamento europeo, possa subire tagli per circa 200 miliardi di euro, soprattutto per quel che riguarda il Fondo competitività.

Secondo quanto riportato da Rapporteur, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che è anche coordinatore dei negoziati tra i 27 Stati membri, avrebbe proposto un budget pluriennale di circa 1.780 miliardi di euro, invece che 2.000 miliardi di euro iniziali proposti dalla Commissione europea, nel tentativo di conciliare le esigenze contrastanti di sostegno ai vari settori strategici dell’economia e dell’industria europea.

Il taglio di 204 miliardi proposto da Costa mira a contenere i contributi nazionali (stimati intorno allo 0,82% del RNL) e a sbloccare l’accordo tra i governi europei. Il piano prevede quindi un forte taglio al capitolo competitività, che comprende anche le politiche industriali, digitali e di transizione, compreso Spazio e Difesa. Per digitale ed energia, in particolare, il rischio di riduzioni è concreto, ma le cifre disponibili non consentono ancora di quantificare tagli specifici

In allarme il settore tech europeo

Una prospettiva che ovviamente ha messo in allarme il mondo imprenditoriale dell’Unione. Siamo nel pieno di una guerra dei chip e dell’AI su scala planetaria, tutti conosciamo i ritardi drastici dell’Europa su questi settori strategici e tutto ci si poteva aspettare fuorché i tagli al Fondo per la competitività, pensato per sostenere proprio i settori tecnologici di punta.

Costa lo sa benissimo e infatti prevede nella sua proposta nuove risorse per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di frontiera, soprattutto per lo Spazio, la Difesa e l’efficienza energetica (tecnologie pulite e rinnovabili), che dovrebbero provenire dalla tassa sul digitale.

Di fronte al ritardo dell’Ue nella corsa all’AI, le risorse per il programma di ricerca Horizon sono state ridotte da 155 miliardi di euro a 140 miliardi di euro, quelle per la leadership digitale da 49 miliardi di euro a 42 miliardi di euro. Numeri che permettono di capire che direzione stiamo prendendo. Sicuramente non quella verso una maggiore competitività tecnologica europea, forse un ulteriore conferma della dipendenza definitiva dai fornitori tecnologici extra-Ue (soprattutto americani).

La possibile digital tax

Una delle diverse nuove tasse ‘europee’ per trovare risorse proprie che Bruxelles sta studiando (la tassa su tabacco o il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ad esempio), da cui tirare fuori 5 miliardi di euro l’anno che andrebbero a finanziare il tech europeo.

Questa era una richiesta del Parlamento europeo e della Francia, nonostante il rischio di uno scontro con Donald Trump. Il “pacchetto negoziale” di Costa include anche un mandato per la Commissione di studiare una tassa sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute, come richiesto dal Parlamento, e la proposta del presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, di utilizzare i proventi delle aste per lo spettro 6G come risorse proprie.

La tassa digitale (forse attorno al 3%) andrebbe a colpire società con un fatturato netto annuo superiore ai 750 milioni di euro a livello globale e 50 milioni di euro a livello europeo derivante dai mercati pubblicitari online, dai servizi di marketplace online e dalla monetizzazione dei dati profilati su consumatori europei.

La protesta delle imprese

Un gruppo di oltre 75 aziende e associazioni industriali europee, con una forte propensione per le tecnologie pulite e che comprende la società energetica francese EDF, il produttore di celle per batterie per veicoli elettrici PowerCo e diverse startup, ha affermato in una lettera ai leader dell’Ue che il fondo per la competitività è fondamentale per sostenere gli investimenti per l’espansione delle imprese.

Non solo, si legge sulla Reuters, potrebbe anche contribuire a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia.

Il gruppo ha affermato che la proposta irlandese di ottobre aveva già ridotto il fondo del 10%, portandolo a 356 miliardi di euro, un taglio di molto superiore a quello del 3% proposto per l’agricoltura e per il sostegno alle regioni meno sviluppate.

In attesa del vertice straordinario di Bruxelles (26-27 novembre)

La prossima settimana si farà il punto per davvero su questa situazione, in occasione dei un vertice straordinario dei 27 a Bruxelles il 26 e 27 novembre prossimi. L’obiettivo è arrivare ad un accordo quadro entro i prossimi mesi, il che significa trovarlo prima che si voti in Paesi chiave come Francia, Italia, Polonia, Spagna (e forse Germania).

Il problema è che le diverse ‘fazioni’ non vogliono cedere di un millimetro dalle proprie posizioni. In particolare c’è il fronte del Nord (Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Finlandia) che chiede tagli sostanziosi alla proposta della Commissione di budget, perché ritengono di contribuire più di tutti alle casse Ue e di ricevere meno di altri.

In soldoni, questi Paesi chiedono ritengono di farsi carico di circa il 40% dei contributi nazionali al bilancio dell’UE e chiedono di conseguenza tagli per diverse centinaia di miliardi di euro e un’attenzione particolare alla competitività, alla sicurezza e alla Difesa.

Al contrario, il fronte guidato da Italia, Spagna, Grecia e Polonia chiede invece di non tagliare niente e di mantenere un’adeguata spesa per settori tradizionali come l’agricoltura e la coesione. La Francia ha deciso di rimanere in una posizione di splendido isolamento, non aderendo a nessuno dei due fronti, ma dichiarandosi contraria ai tagli al bilancio Ue del futuro.

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