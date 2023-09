Complessivamente saranno realizzate 14 puntate, che andranno in onda con cadenza mensile.

A partire dallo scorso 30 giugno è disponibile su LepidaTV un nuovo format dal titolo Hello World che durante il suo percorso affronterà svariati temi e declinazioni dell’innovazione digitale su diversi settori come sanità, lavoro, imprese e processi produttivi, agricoltura, ambiente, sport e svago.

Complessivamente saranno realizzate 14 puntate, che andranno in onda con cadenza mensile. Il format ha esordito con “Big data e Intelligenza artificiale” mettendo in luce alcuni dei progetti che si stanno realizzando in Emilia-Romagna.

In questo primo approfondimento le telecamere sono entrate al Tecnopolo di Modena, all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove operano i ricercatori dell’Airi (Artificial Intelligence Research and Innovation Center) guidati dalla Professoressa Rita Cucchiara.

Hello World, realizzato da Fase3, si alterna alla programmazione di Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna, il primo format dedicato ai luoghi, ai campioni e ai protagonisti della Sport Valley, al racconto delle eccellenze e degli eventi sportivi della regione, con attenzione alle storie di grandi e piccoli atleti, di sport sociale e diritti.

Il format realizzato da LepidaTV, ideato e firmato da Vittorio Martone, è diventato ormai un riferimento per gli appassionati di sport sociale e dà voce all’anima sportiva della regione. Terminati invece gli appuntamenti con la Web miniseries di 9 puntate Una ricetta con Orietta, che ha visto la regina della canzone melodica italiana, nonché grande appassionata di cucina, indossare il grembiule per raccontare quali e quante gustose e originali ricette si possono realizzare con le 44 eccellenze Dop e Igp della Food Valley emiliano-romagnola.

Procede quindi il Piano operativo 2023 dell’Agenzia di informazione e comunicazione che di recente propone una nuova categoria su LepidaTV dal titolo Fuori dal fango dedicata ai recenti eventi alluvionali con documentari, testimonianze e iniziative di raccolta fondi.