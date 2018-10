Il prossimo 25 ottobre, a partire dalle ore 15:00 si terrà l’evento organizzato da Anitec-Assinform “DIGITALE per CRESCERE – Innovazione, Crescita, Trasformazione” (www.digitalexcrescere.it), presso la LUISS Guido Carli – Aula Magna Mario Arcelli.

Sarà un importante momento di confronto dedicato al futuro digitale del nostro Paese. Partendo dai dati del Rapporto “Il digitale in Italia 2018”, che verrà presentato per l’occasione e con proiezioni sino al 2020, ci si confronterà sul ruolo che del digitale per la crescita del Paese. E ci si confronterà sulle scelte da fare per sciogliere tre nodi fondamentali: dare continuità alla trasformazione digitale delle imprese, rilanciare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, colmare il gap di competenze digitali.

Interverranno, fra gli altri, il presidente di Anitec-Assinform Marco Gay, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il presidente di Confindustria Digitale Elio Catania.

AGENDA

Ore 15:00 Saluti

Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS

Ore 15:10 Apertura lavori

Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform

Ore 15:30 Intervento

Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria

Ore 15:50 Il digitale in Italia

Presentazione Rapporto Anitec-Assinform: dati 2018 e proiezione 2020

Giancarlo Capitani, Presidente NetConsulting cube

Ore 16:00 Le frontiere dell’innovazione

Speech di

Francesco D’Orazio, CEO Pulsar

Alessandro Ferrari, CEO ARGO Vision

Vincenzo Russi, CEO e-Novia

Massimo Temporelli, Presidente TheFabLab

Ore 16:40 L’impresa digitale, il digitale nelle imprese

Renato Ancorotti, Presidente Ancorotti Cosmetics

Luca Bortolami, CEO Tigamaro

Luca L. Manuelli, Chief Digital Officer Ansaldo Energia

Gianluigi Viscardi, CEO Cosberg

Ore 17:20 Intervento

Teresa Alvaro. Direttore Generale Agid

Ore 17:30 Lavoro e Competenze 4.0

Stefania Brancaccio, Vicepresidente Coelmo

Giuseppe F Italiano, Professore di Computer Science LUISS

Francesco Seghezzi, Direttore Fondazione ADAPT

Marco Simoni, Presidente Fondazione Human Technopole

Ore 18:10 Interventi istituzionali

Ore 18:30 Conclusioni

Elio Catania, Presidente Confindustria Digitale

Ore 18:45 Fine Lavori

Modera i lavori: Barbara Gasperini giornalista e autrice TV. Special guest Yape