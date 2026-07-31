Digitale, Nobile (Agid): “Con It-Wallet rinnovo patente, Rc auto e tessera elettorale”

(Adnkronos) – Rinnovare la patente di guida, acquistare una polizza RC auto, andare al seggio elettorale con una tessera digitale invece della tradizionale cartacea saranno 3 possibilità aperte dall’IT-Wallet: lo ha annunciato a Key4Biz Mario Nobile, direttore generale di Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale. “La sperimentazione è partita formalmente con l’approvazione delle linee guida del sistema IT-Wallet e delle regole pubblicate nella gazzetta ufficiale del 23 luglio scorso: l’emanazione dei regolamenti e delle linee guida pongono le basi per l’avvio della sperimentazione in quanto definiscono il quadro delle regole tecniche, operative e di sicurezza per l’intero ecosistema”, ha dichiarato.

Nobile ha spiegato che attraverso il wallet pubblico si potrà “richiedere il rinnovo della patente di guida”, mentre attraverso wallet privati si potrà “acquistare una polizza RC auto”. Sulle verifiche degli scrutatori su una tessera elettorale digitale il dg ha detto che “stiamo approfondendo con il ministero dell’Interno le modalità operative, ma la verifica sarà simile a quella oggi operata dalle forze dell’ordine in caso di controllo di una patente di guida sull’app IO”.

Nobile ha anche specificato che “il ruolo di Agid in questo processo non è quello di sviluppare tecnologie, ma di stimolare l’innovazione, fungendo da facilitatore di un dialogo costruttivo tra il pubblico e il privato. L’approccio adottato in Italia punta, infatti, a fare leva sul settore privato per l’adozione del sistema IT Wallet”.

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