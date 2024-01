L’iniziativa “Lavoro in rete per un accesso al digitale equo – Esperienze nei territori per il sostegno ai cittadini” promossa da Lepida, si è svolta a metà dicembre all’interno del cartellone degli eventi del Festival della Cultura Tecnica 2023 ed è stata l’occasione per una riflessione corale su come l’utilizzo del digitale da un lato crei nuove opportunità per i cittadini ma, dall’altro, possa accentuare alcune tipologie di diseguaglianza sociale.

L’occasione ha consentito a rappresentanti dell’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana di Bologna, di Lepida, delle Amministrazioni locali, delle Associazioni di volontariato e delle Organizzazioni di categoria, di confrontarsi su come poter ridurre il divario digitale partendo dalle testimonianze e dalle buone pratiche che si sono realizzate in questi anni all’interno delle collaborazioni e dei protocolli di intesa con Lepida.

L’incontro ha permesso di dare voce a chi sul territorio ha realizzato delle buone pratiche per formare e dare supporto ai cittadini nell’accesso ai servizi digitali, condividendo strategie e azioni diversificate in base ai bisogni e alle risorse dei singoli territori.

Allo scambio di esperienze hanno contribuito in particolare: Auser Bologna, Comune di Lizzano in Belvedere, Comune di Castenaso, SPI CGIL, CNA e CNA Pensionati. L’iniziativa è parte delle strategie previste dal piano integrato d’azione individuato all’interno del network DIGI-Inclusion, progetto europeo che promuove l’inclusione digitale e la conseguente esclusione sociale.