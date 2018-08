Di Andrea Cioffi

Hoepli editore

Pubblicato: luglio 2018

Pagine: 320

ISBN: 9788820377229

Prezzo: 29,90 euro

Questo libro si rivolge a tutte quelle imprese che devono pianificare, attuare e misurare efficaci strategie di comunicazione sui canali digitali. Il testo offre al lettore tutti gli strumenti utili per supportare i processi di cambiamento necessari per un presidio efficace dei canali digitali.

La metodologia operativa presentata sposa una logica di tipo inbound, essendo incentrata sullo sviluppo di strategie di content marketing con l’obiettivo di mettere un’impresa nella condizione di attrarre il proprio target di riferimento.

Il libro è diviso in tre parti.

Parte I – Normativa. Si fa chiarezza su termini inflazionati come digitale, economia digitale, strategia digitale, canali digitali e i principali trend a cui prestare oggi attenzione. In questa sezione, inoltre, si fa luce sull’evoluzione dei modelli di consumo e del concetto di customer journey.

Parte II – Posizionamento sui canali digitali. In questa sezione sono illustrati metodologie e strumenti di visual management, con consigli per la definizione di strategie di contenuto e per la promozione dello stesso sul web e sui social network. In questa parte si offre anche una panoramica dei principali servizi a supporto della comunicazione digitale.

Parte III – Organizzazione. Questa sezione esamina gli aspetti di natura organizzativa, sia a livello macro sia micro, per aiutare il lettore a comprendere non solo l’impatto che la trasformazione digitale può avere sui processi manageriali di marketing e di comunicazione, ma anche le influenze sull’intera organizzazione di impresa.

Andrea Cioffi, è dottore di ricerca specializzato nei sistemi di misurazione delle performance, è fondatore e amministratore delegato di Digital Dictionary. L’esperienza maturata in ambito digitale ha favorito la creazione di Ihealthyou, startup tecnologica innovativa, specializzata nell’indirizzare persone in cerca di cura verso le strutture più adatte in tutta Europa. È docente di Programmazione e Controllo e di Digital Communication Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, insegna in master universitari ed è autore di diverse pubblicazioni su tematiche manageriali.