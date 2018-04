Di Giulio Xhaët, Francesco Derchi

Hoepli editore

Data di pubblicazione: marzo 2018

ISBN: 9788820384647

Pagine: 254

Prezzo: €24,90

eBook: € 16,99

Lo sviluppo di competenze digitali è diventato un fattore chiave per emergere nel mercato del lavoro. Ma cosa significa ‘competenza digitale’? Quali sono le digital skills? Come svilupparle per il proprio lavoro, dentro un’azienda, e in generale per vivere in modo pieno e consapevole? Sono competenze hard, tecniche e specifiche, oppure soft, trasversali, come la capacità di risolvere problemi, prendere decisioni e lavorare in gruppo? All’interno di questo testo, frutto di un lavoro di ricerca durato due anni, troverete un quadro di riferimento originale per lo sviluppo delle competenze digitali: The Digital Skills Framework. Si basa su due elementi cardine: maturità digitale (la consapevolezza e il cambio di mentalità) e abilità digitale (dal sapere al saper fare). Le capacità da assimilare spaziano tra diverse discipline – analisi dei dati e sicurezza informatica, marketing e comunicazione, sociologia e psicologia – fino a toccare nuove frontiere, come l’ingegneria sociale e la culturomica.



Giulio Xhaët Digital Strategist in Newton Spa, sviluppa progetti di cambiamento tecnologico-culturale che vedono protagoniste le nuove professioni e competenze digitali in grandi imprese nazionali e internazionali. Docente e coordinatore scientifico in diversi Master per la Business School del Sole24Ore, ha pubblicato con Hoepli Le nuove professioni del web (2012) e Le nuove professioni digitali (2015).

Francesco Derchi insegna business digitale presso la Geneva Business School e ha aperto una società di consulenza, This is D, che gestisce con base a Ginevra e che lo porta a sviluppare progetti in giro per il mondo tra Europa, Middle East e Asia. Coinvolto nell’advisory board di alcune società internazionali, ricopre il ruolo di business coach per la Commissione Europea e su progetti dedicati a branding, innovazione e digitale.

