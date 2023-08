Digital Services Act, da domani stretta su Big Tech

È la vigilia della piena entrata in vigore del Digital Services Act.

DSA. Da domani, infatti, 17 piattaforme (tra cui Amazon, Apple,Facebook, Twitter) e i motori di ricerca Google e Bing dovranno iniziare a rispettare il Regolamento UE sui servizi digitali. Il Commissario Breton: “In Europa non ci sarà il ministero della verità”, per dire che il DSA non è una censura al web. Ecco cosa prevede.

IA, la vendita dei chip fa raddoppiare i ricavi di Nvidia. Noi raccontiamo la lungimiranza del suo fondatore e ceo Huang (ora ha una fortuna di 42 miliardi di dollari), che già nel 2018 ha intuito i vantaggi dell’intelligenza artificiale, investendo sui nuovi chip.

Infine, ancora intelligenza artificiale, perché è interessante il report di Confartigianato così come l’affermazione del suo presidente: “va governata dall’intelligenza artigiana”.

