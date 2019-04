Di Enzo Rimedio

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione: agosto 2017

ISBN: 9788857907031

Pagine: 256

Prezzo: € 26,00

Con l’avvento dei media digitali si allarga il tipo di pubblico con il quale ci si relaziona per business e questo comporta la necessità di adottare nuove modalità di contatto.

Le digital PR sono così permeate dai rapporti con nuovi soggetti influenti come blogger, social influencer e ambassador, e in questo libro imparerai quali sono le loro peculiarità e gli strumenti per individuarli. I nuovi media hanno portato anche la democratizzazione digitale, e quindi dovrai imparare a relazionarti direttamente con clienti e utenti finali.

Leggendo il libro digital PR conoscerai quali sono i media da utilizzare, quando, dove e come monitorarli, perché oggi mettersi in ascolto è divenuto fondamentale. Apprenderai come produrre, pubblicare e condividere: un digital PR sa infatti che il proprio compito è quello di provvedere alla massima diffusione di contenuti per migliorare la visibilità di un’azienda o di un prodotto, ma anche che sono necessari approcci innovativi.

Enzo Rimedio, è associato FERPI, PRSA, AISM e AICA, giornalista, autore del blog SOS Digital PR. È fondatore di uno studio associato specializzato in digital communication, responsabile della comunicazione digitale di alcune aziende e partner di diverse agenzie di comunicazione e media intelligence. Insegna, e ha insegnato, in scuole di specializzazione e università. È personal consultant di blogger e social influencer.