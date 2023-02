Digital PR e criptovalute: un binomio perfetto

Ne abbiamo sentito parlare tutti almeno una volta: Criptovalute. Ma la maggior parte di quello che abbiamo sentito sono bufale o mezze verità. Come diffondiamo questo mercato in un momento storico dove c’è ancora disinformazione? Qual è il valore di una community fidelizzata per questo mercato? Come si trovano possibili investitori?

Bolle speculative, Exchange che dichiarano bancarotta da un giorno all’altro, criptovalute che crollano nel giro di pochi giorni ma anche valori di mercato che volano alle stelle in pochissimo tempo e persone che riescono a cambiare vita facendo trading di suddette criptovalute. Periodi di luci e ombre si alternano in un asset finanziario estremamente volatile, che da sempre caratterizza questo settore, e rendono possibile il guadagno o la perdita di cifre elevate di denaro in pochissimo tempo.

Ma qual è la verità dietro a questi eventi? Cosa sono le criptovalute e qual è il loro scopo?

Nel 2008 venne pubblicato il Bitcoin Paper, un documento informativo riguardo all’omonima moneta, dove veniva teorizzata una versione di contanti esclusivamente virtuali e scambiabili tra utenti senza la necessità di intermediari. Questo documento, pubblicato da Satoshi Nakamoto, pseudonimo di cui tutt’ora l’identità rimane segreta, fu il primo a teorizzare la creazione di una Criptovaluta.

Dopo Bitcoin (2009) vennero create molte altre monete virtuali come Litecoin (2011), Dogecoin (2014), Ethereum (2015), fino ad arrivare oggi a un numero che si aggira intorno alle 17.500 Criptomonete.

Lo scopo delle Criptovalute è quello di sostituire il sistema centralizzato, che vede le banche come intermediari, portando un’economia decentralizzata basata sulla blockchain e creando un modello peer-to-peer dove gli utenti possono scambiare denaro tra di loro liberamente.

La tecnologia Blockchain permette di validare le transazioni memorizzate su un registro condiviso, chiamato Distributed Ledger, senza dover avvalersi di un ente centralizzato. Ad oggi esistono dei corsi che ne spiegano il funzionamento e i campi di applicazione come quello di Blockchain School, da cui si può intuire quanto questo mercato sia ancora misconosciuto.

Dal 2022 nel settore delle Cripto si è diffusa sfiducia e malcontento, dovuti al fatto che gli investitori sono stati truffati diverse volte dalle aziende che il mercato riteneva pilastri del settore. Un esempio recente è il collasso di Ftx dove gli utenti non hanno più potuto effettuare il cash-out per via di una gestione dell’exchange decisamente controversa e illegale.

Conseguentemente a questi fatti, per promuovere un progetto inerente una Criptovaluta, chiarezza e trasparenza, sia nella comunicazione dei whitepaper che nei bilanci aziendali, sono fondamentali per creare un rapporto di fiducia con l’investitore.

Le Digital Pr permettono di creare una comunicazione a 360 gradi della propria criptomoneta dando la possibilità di informare e aggiornare gli utenti veicolando il messaggio che vogliamo trasmettere.

I canali più adatti sono:

Media Relations;

Influencer Marketing;

Social Media Marketing;

Community Management.

Grazie alle Media Relations si possono creare delle relazioni con le varie testate giornalistiche del settore di riferimento, affinché scrivano articoli sulla criptovaluta. Esistono dei servizi di distribuzione di comunicati stampa che permettono l’invio a più testate in contemporanea e con scadenze molto brevi per quanto riguarda la pubblicazione dell’articolo correlato. Un tool di questi è Coinscribble che garantisce, tramite l’acquisto di un pacchetto, servizi esclusivi come l’ottimizzazione SEO, la pubblicazione dell’articolo in un lasso di tempo molto breve e una soglia di pubblico minimo raggiungibile.

Un tassello fondamentale per quanto riguarda la pubblicizzazione della Criptovaluta, poi, è l’Influencer Marketing. Un’attenta scelta dei Content Creators si rifletterà in una corretta comunicazione in linea con quello che vogliamo trasmettere al nostro pubblico target. Questo passaggio è cruciale poiché il tipo di comunicazione che ha il Content Creator sui suoi canali viene reindirizzato sulla criptomoneta. Su YouTube possiamo trovare molti Cripto-Influencer, alcuni più affini a parlare di Trading mostrando grafici e percentuali, oppure altri che analizzano i whitepaper e la tecnologia delle criptomonete più importanti.

Dal punto di vista del Social Media Marketing una comunicazione costante e di tipo informativo sarà efficace per tenere aggiornati i follower in ogni canale Social. I più usati per la divulgazione di informazioni e le creazioni di community di criptovalute sono Twitter, Reddit e Medium, seguiti da Instagram e TikTok.

Grazie a Twitter possiamo comunicare velocemente con il nostro pubblico target e informarlo quasi in tempo reale di quello che succede e di eventi che coinvolgono la Criptomoneta. Su Reddit, invece, c’è l’opportunità di creare una community interessata a seguire il progetto. Attualmente la community ufficiale di Bitcoin ha raggiunto i 4.8 milioni di membri e ricopre il 43° posto nella classifica di questa piattaforma.

Twitter e Reddit, quindi, sono i canali principali per parlare di queste monete e vi si possono trovare gruppi di cripto trader, profili di Exchange che parlano direttamente ai propri followers, appassionati di Bitcoin o di Ether oppure community composte esclusivamente da chi sviluppa tramite la tecnologia Ethereum.

Un’altra piattaforma che abbiamo citato è Medium, che ricopre un ruolo importante in materia di divulgazione di un progetto e successivi feedback da parte degli utenti interessati. Si tratta proprio di un Social dedicato al Blogging e alle pubblicazioni di articoli.

Infine TikTok e Instagram, utilizzati solo di recente, vengono presidiati per lo più da Content Creator che parlano della loro esperienza nel trading oppure editano reels spiegando concetti fondamentali sulle criptovalute, la blockchain e gli NFT.

Un ulteriore strumento utile sono i Podcast. Sempre più in voga e di facile fruizione vengono utilizzati dagli utenti per tenersi aggiornati o formarsi sul mondo Cripto. Creare un Podcast serve a dare maggior credibilità alla propria comunicazione e inoltre è comodo per gli utenti per ascoltarlo quando vogliono, riuscendo allo stesso tempo ad approfondire il tema. La maggior parte dei Podcast creati a riguardo tratta di attualità nel mondo cripto oppure spiega le nozioni fondamentali in brevi audio della durata di qualche minuto.

Le Cripto-Community che vengono a formarsi attorno alle principali monete sono fortemente eterogenee e possono comprendere dagli esperti di criptovalute, ai trader, fino ad arrivare a semplici appassionati. In questo settore specifico è tanto importante quanto difficile creare una community fidelizzata ma il valore che ha quest’ultima è vitale per il business: gran parte del pubblico iscritto avrà investito dei soldi nel progetto e si aspetterà una divulgazione chiara e trasparente, oltre a desiderare di poter comunicare direttamente con l’esperto, che dovrà a sua volta rendersi disponibile a chiarire eventuali dubbi.

In conclusione si può affermare che per promuovere una criptovaluta serve focalizzarsi su una divulgazione chiara e trasparente che permetta il più possibile all’utente di fidarsi del business e di averne una visione ben definita. In un mercato così particolare, il tempo e la fiducia risultano preziosi per creare e mantenere relazioni con i propri utenti e per questo le Digital PR, con tutti i loro aspetti, non vanno trascurate.