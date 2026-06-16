Digital News Report 2026, Sky TG24 sul podio

Sky TG24 si conferma tra le fonti di informazione più affidabili in Italia, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama news nazionale.
È quanto emerge dal Digital News Report 2026 del Reuters Institute di Oxford, che anche quest’anno colloca il canale all news ai vertici della classifica della fiducia del pubblico: seconda posizione con il 64%, subito dopo l’Ansa e insieme al Sole 24Ore. Un risultato che conferma la leadership della testata che anche nell’analisi per fasce d’età resta stabilmente sul podio tra gli under 35.
Particolarmente rilevante è il riconoscimento dell’imparzialità della testata. Il report evidenzia infatti come Sky TG24 sia percepita come una delle fonti più affidabili indipendentemente dall’orientamento politico degli intervistati, distinguendosi nel panorama televisivo per equilibrio e credibilità.
Un risultato che riprova il valore del posizionamento editoriale di Sky TG24 come ‘Casa del confronto’, impegnata ogni giorno a offrire un’informazione completa, pluralista e di qualità, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un’opinione pubblica informata e consapevole.
Ogni anno il report restituisce una sintesi su quanto le testate di news siano considerate affidabili. Da alcuni anni insieme alla edizione internazionale viene pubblicata anche la versione italiana, a cura del Master di Giornalismo di Torino con l’analisi più dettagliata per il nostro Paese.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui