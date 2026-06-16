Digital News Report 2026, Sky TG24 sul podio

Sky TG24 risulta percepita come "una delle fonti più affidabili indipendentemente dall’orientamento politico degli intervistati", distinguendosi nel panorama televisivo "per equilibrio e credibilità".

Sky TG24 si conferma tra le fonti di informazione più affidabili in Italia, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama news nazionale.

È quanto emerge dal Digital News Report 2026 del Reuters Institute di Oxford, che anche quest’anno colloca il canale all news ai vertici della classifica della fiducia del pubblico: seconda posizione con il 64%, subito dopo l’Ansa e insieme al Sole 24Ore. Un risultato che conferma la leadership della testata che anche nell’analisi per fasce d’età resta stabilmente sul podio tra gli under 35.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento dell’imparzialità della testata. Il report evidenzia infatti come Sky TG24 sia percepita come una delle fonti più affidabili indipendentemente dall’orientamento politico degli intervistati, distinguendosi nel panorama televisivo per equilibrio e credibilità.

Un risultato che riprova il valore del posizionamento editoriale di Sky TG24 come ‘Casa del confronto’, impegnata ogni giorno a offrire un’informazione completa, pluralista e di qualità, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un’opinione pubblica informata e consapevole.

Ogni anno il report restituisce una sintesi su quanto le testate di news siano considerate affidabili. Da alcuni anni insieme alla edizione internazionale viene pubblicata anche la versione italiana, a cura del Master di Giornalismo di Torino con l’analisi più dettagliata per il nostro Paese.

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