Digital Networks Act, una riforma a metà per la industry delle Tlc

Di certo la industry europea delle Tlc si aspettava di più dal Digital Networks Act. La riforma del settore, attesa da tempo, ha tradito le aspettative.

Più potere nelle mani della Commissione Europea e di altre agenzie centrali, ma mancanza di una leadership coraggiosa: la GSMA lo riassume così, derubricando la portata del provvedimento ad una semplice “evoluzione, laddove era necessaria una rivoluzione”.

Cambio di governance, centralità alla Commissione

La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di Legge sulle reti digitali, volta ad aggiornare, semplificare e armonizzare l’approccio normativo dell’Unione europea alle infrastrutture di telecomunicazione. Ciò include reti mobili, fisse, non terrestri, cloud e i relativi ecosistemi.

L’obiettivo è incoraggiare gli investimenti e garantire l’accesso a infrastrutture digitali affidabili, sicure e veloci in tutta l’Unione, come fondamento di un’UE sicura, connessa e prospera. Se tutto andrà secondo i piani, sostituirà il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC), semplificando la conformità agli obblighi normativi e riducendone così l’onere.

Riforma Breton annacquata?

Il documento è lungo e ci vorrà del tempo perché possa essere in qualche modo recepito nella sua interezza. Quel che è chiaro è consoliderà e centralizzerà il potere nelle mani della Commissione e di altre agenzie dell’UE come il BEREC – che non tutti amano – e alcune nuove agenzie centrali.

Insomma, secondo gli esperti il DNA non è la rivoluzione che ci si aspettava ed è una riforma alquanto “annacquata” rispetto alle prime versioni proposte dall’ex commissario al Mercato interno Thierry Breton.

Resta il tema centrale del Telecom Single Market, ma il testo rivela un approccio pragmatico, con un aggressivo cambio di gestione e controllo dalle capitali nazionali a Bruxelles in particolare sulla governance dello spettro e sulle autorizzazioni satellitari, disegnate per ridurre la frammentazione e rafforzare la sovranità in un contesto geopolitico teso in cui le infrastrutture delle telecomunicazioni sono diventate un pilastro fondamentale della strategia industriale e della sicurezza europea.

Per la GSMA il DNA non ha fatto abbastanza per spingere al competitività digitale

Secondo la GSMA, l’associazione che raccoglie le principali telco mobili europee, il DNA non fa abbastanza in termini di spinta alla competitività digitale. Manca il fari share, secondo l’associazione, che pur apprezzando l’intervento in materia di spettro radio e attribuzione di licenze indeterminate nel tempo, riscontra una mancanza nel resto delle proposte.

Il che rischia di lasciare la industry nell’attuale situazione di difficoltà per assicurarsi gli investimenti necessari per sostenere la crescita, l’innovazione e la sicurezza del continente.

“Ora dobbiamo collaborare con il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri per sviluppare queste proposte e realizzare un DNA che possa riportare l’Europa a un ruolo di leadership digitale”. La GSMA ha inoltre descritto il DNA come “evoluzione laddove era necessaria una rivoluzione”.

Fine del recepimento?

Il trasferimento di potere alla Commissione è dimostrato da un grande cambiamento rispetto alla regolamentazione precedente: mentre le direttive venivano “recepite” nei quadri normativi e giuridici nazionali di ciascuno dei 27 Stati membri, in futuro gli obblighi dovranno essere applicati direttamente anziché interpretati. Questo perché il recepimento ha causato frammentazione a causa della mancanza di un’attuazione uniforme, che, ad esempio, può impedire la cooperazione e l’integrazione transfrontaliere.

Analogamente, nell’interesse di rapidità e semplicità, la proposta di “Autorizzazione al passaporto unico” prevede che la fornitura di reti e servizi in tutta l’UE debba essere notificata da uno solo degli Stati membri interessati anziché da tutti. Ciò non si applica ai cosiddetti servizi over-the-top, ovvero, nel linguaggio ufficiale, “servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero”.

prevede che la fornitura di reti e servizi in tutta l’UE debba essere notificata da uno solo degli Stati membri interessati anziché da tutti. Ciò non si applica ai cosiddetti servizi over-the-top, ovvero, nel linguaggio ufficiale, “servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero”. L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituirà un modello armonizzato per le notifiche e gli Stati membri non potranno imporre obblighi di notifica aggiuntivi o separati. Tuttavia, le condizioni per l’autorizzazione comprenderanno il rispetto delle norme sulla sicurezza informatica.

Ma il ruolo degli Stati membri non sparisce

Nonostante la spinta verso una maggiore armonizzazione, le società di telecomunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione saranno comunque soggetti ai requisiti dei singoli Stati membri, che probabilmente differiranno notevolmente, e all’applicazione delle norme a livello nazionale. Avere due padroni è sempre un compito arduo.

Aspetto controverso sui Cloud Provider Usa

Un altro aspetto controverso è l’approccio del DNA ai giganti del cloud e ai fornitori di contenuti statunitensi. Prima della pubblicazione della bozza del DNA, si è parlato di un’attenuazione delle norme proposte per contrastare il predominio dei giganti del cloud statunitensi e far loro pagare i costi che creano per gli altri tramite un fair share. Una proposta vista come il fumo negli occhi dall’amministrazione statunitense.

A novembre, durante una visita a Bruxelles, Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha detto senza mezzi termini all’UE che deve allentare le normative tecnologiche proposte se vuole che gli Stati Uniti riducano i dazi su acciaio e alluminio. Ha anche aggiunto che l’UE dovrebbe “risolvere” i casi pendenti contro Google, Microsoft e Amazon e “creare un quadro normativo con cui sentirsi a proprio agio“, secondo un articolo del Financial Times.

A giochi fatti, si può sostenere che gli Stati Uniti abbiano ottenuto ciò che Lutnick chiedeva, sotto forma di una Cooperazione per l’Ecosistema Digitale e di una procedura di conciliazione volontaria, invece di implementare un accordo di “fair share” in base al quale coloro che generano costi (la manciata di hyperscaler che generano la stragrande maggioranza del traffico di rete, richiedendo ingenti investimenti infrastrutturali per trasportarlo) debbano sostenerli.

Cooperazione volontaria al posto del fair share. Funzionerà?

Al contrario, la bozza di DNA propone che il BEREC pubblichi linee guida per promuovere la cooperazione tra coloro che forniscono reti di comunicazione elettronica e settori strettamente correlati, come i fornitori di contenuti e le società cloud. Propone inoltre di introdurre una procedura di conciliazione volontaria.

La natura volontaria della proposta ha fatto sì che alcuni, come la GSMA, si sentissero traditi, ma alcuni osservatori hanno dato una risposta più sfumata, affermando che il dibattito sulla “fair share” “è stato eluso anziché risolto. I cosiddetti “grandi generatori di traffico” non sono soggetti a commissioni vincolanti. Invece, un quadro di “cooperazione per l’ecosistema” offre una conciliazione volontaria senza esito esecutivo”.

In altri termini, la battaglia sul fair share potrebbe essere semplicemente rimandata a tempi migliori per la Ue.

Il BEREC è lo strumento giusto?

Un aspetto potenzialmente più preoccupante della Cooperazione per l’Ecosistema Digitale è l’attribuzione al BEREC della responsabilità della sua supervisione. Alcuni direbbero che non è adatto allo scopo. Alcuni hanno accusato il BEREC di mancanza di trasparenza e di aver negli anni favorito eccessivamente i consumatori a scapito degli operatori spesso ingiustamente penalizzati a causa di supposizioni su ciò che i consumatori desideravano e di un’attenzione errata alle velocità di trasmissione, a discapito di altri fattori come l’affidabilità e la copertura.

Spazio e spettro, novità positive per la industry

Con la rapida diffusione del direct-to-device (D2D), la bozza propone un’autorizzazione unica dell’UE per i servizi satellitari, a sostegno di una maggiore scala e di un maggior numero di costellazioni satellitari. Tale autorizzazione farà riferimento a una nuova Tabella Europea di Allocazione delle Frequenze Satellitari che la Commissione istituirà.

Secondo gli analisti, in tema di satelliti la Commissione è stata più audace. L’autorizzazione a livello UE per le costellazioni satellitari elimina la frammentazione normativa che ha avvantaggiato gli operatori non europei. Per IRIS² e le future iniziative europee LEO, si tratta di una sfida diretta per la sovranità tecnologica, volta a esercitare il controllo su costellazioni non europee come Starlink e Kuiper/Leo. Il che posiziona la Commissione come custode dell’accesso paneuropeo allo spettro.

Nuovi obblighi per le frequenze radio

Anche il costo dello spettro, la sua allocazione frammentata e le condizioni d’uso devono essere armonizzati. Queste problematiche hanno rappresentato un problema enorme per le società di telecomunicazioni, compresi gli elevati prezzi applicati da alcune amministrazioni nazionali fra cui l’Italia, che hanno danneggiato la loro capacità di investire in infrastrutture. La Commissione si sta impegnando a semplificare l’assegnazione e a concedere licenze di durata illimitata, che saranno soggette a revisioni periodiche. Altre modifiche proposte includono la possibilità di condividere lo spettro e l’obbligo per gli operatori che non utilizzano le frequenze assegnate di condividerle.

Modifiche alla governance delle infrastrutture digitali in ottica di difesa

Il DNA propone la creazione di un Ufficio per le Reti Digitali (ODN) a Riga, in Lettonia, che apporterà modifiche al quadro di governance. L’ODN supporterà il BEREC e assisterà il nuovo RSPB (Radio Spectrum Policy Body) proposto, che dovrebbe sostituire il Gruppo per la Politica dello Spettro Radio (Radio Spectrum Policy Group) e assumersi il suo carico di lavoro.

L’ODN sarà inoltre responsabile della stesura di un Piano di Preparazione dell’UE per le Infrastrutture Digitali, che rifletta la crescente attenzione alla sicurezza informatica e ai rischi per la catena di fornitura ICT. Il Piano di Preparazione integrerà la proposta di revisione della legge sulla sicurezza informatiche altre norme sulla sicurezza informatica, tra cui la NIS2.

Il quadro di resilienza è la sezione meno appariscente, ma potenzialmente più importante, sostengono alcuni analisti. Gli operatori hanno l’obbligo di garantire la disponibilità della rete durante le crisi, inclusa la continuità delle comunicazioni di emergenza e i sistemi di allerta pubblica. Il BEREC deve elaborare un piano di preparazione dell’Unione, mentre la Commissione ottiene il coordinamento transfrontaliero per gli incidenti. Nulla di tutto ciò sarebbe sembrato urgente cinque anni fa. Con le vulnerabilità dei cavi sottomarini esposte nei Paesi Baltici e le interferenze del GNSS [Global Navigation Satellite System] ormai all’ordine del giorno nell’Europa orientale, è ormai da tempo che si attendeva un intervento del genere.

Status quo e switch off del rame nel 2035

ECTA (European Competitive Communications Association), che rappresenta i fornitori di servizi di comunicazione non di Livello 1, ha commentato di essere lieta che la “regolamentazione ex ante sull’accesso” dell’UE rimarrà in vigore laddove necessario per garantire la concorrenza e affrontare le carenze del mercato. ECTA valuterà, tuttavia, se la proposta della Commissione salvaguardi efficacemente il panorama competitivo che ha guidato la connettività e l’innovazione in Europa.

ECTA sostiene che la competitività a lungo termine dell’Europa richiede un ecosistema delle telecomunicazioni dinamico, diversificato e orientato all’innovazione. Garantire un’ampia gamma di operatori di mercato di tutte le dimensioni e incoraggiare un’ampia varietà di prodotti e servizi è fondamentale per potenziare l’intera economia europea e liberare il suo potenziale digitale.

Infine, almeno in questa sintesi, la scadenza per lo switch-off del rame verrà posticipata dal 2030 alla fine del 2035. Cinque anni sono un periodo lungo nel settore delle telecomunicazioni.

E ora che succede?

La proposta di DNA passerà adesso al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri per l’approvazione. Ci sono da aspettarsi molte discussioni tra loro e la Commissione, che porteranno a molti emendamenti e compromessi, dovuti a divergenze di opinioni e priorità interne, e a questioni di sovranità nazionale. Per non parlare delle potenti influenze esterne, dai governi esteri alle organizzazioni commerciali come la GSMA.

