Digital Networks Act: Sì al fair share volontario

Oggi in primo piano la presentazione del Digital Networks Act (DNA).

“Sì al fair share volontario e frequenze indeterminate, passaporto unico per Telco paneuropee e regole per il satellite”. La Commissione europea propone un nuovo “regolamento” per superare la frammentazione delle telecomunicazioni.

DNA, l’analisi del presidente Agcom Giacomo Lasorella: “Garantire la concorrenza e le differenze nazionali in termini di infrastrutture”.

L’ultima Musk che vuole comprarsi Ryanair, perché non adotta Starlink. Ma il nuovo monopolio digitale del padrone non decolla.

