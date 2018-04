Una settimana per promuovere l’offerta digitale legale di contenuti audiovisivi: film a noleggio da 1,99 euro, film in vendita a 5,99 euro

Dal 7 al 13 maggio 2018 si terrà la prima edizione della manifestazione pubblica “Digital Movie Days” promossa da UNIVIDEO.

Per una settimana intera, saranno offerti a prezzo scontato i grandi successi cinematografici degli ultimi anni.

Il listino dei film va da 1,99 euro per il noleggio a 5,99 euro per la vendita.

Per conoscere le piattaforme aderenti alla manifestazione, tra cui ci sono Chili, Infinity, TIMVision, Premium Play, RakutenTv, Google Play e Sky Primafila, e per dare un’occhiata all’elenco dei titoli in promozione speciale, basta visitare il sito web ufficiale www.digitalmoviedays.it.

L’iniziativa è rivolta al grande pubblico ed è stata ideata per promuovere la conoscenza del consumo legale di contenuti audiovisivi ad un prezzo conveniente per lo spettatore, e per combattere con strumenti culturali prima di tutto la piaga della pirateria online.

La ricchezza dell’offerta digitale legale va valorizzata, diffusa e condivisa, soprattutto con i più giovani, tra i consumatori più appassionati di contenuti quali film e serie tv.