Il beneaugurante saluto di Papa Leone XIV in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum - la Cernobbio del Digitale – in corso a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ETS ed organizzata da NOW Italia e da Triumph Group.

In occasione del “Digital Innovation Forum: l’Europa del fare Innovazione”, Papa Leone XIV rivolge il suo beneaugurante pensiero e mentre esorta a favorire un servizio sempre più autenticamente rispettoso dell’integrità della persona umana, ricorda che “tutte le parti interessate – dall’industria tecnologica ai legislatori, dalle aziende creative al mondo accademico, dagli artisti ai giornalisti, agli educatori – devono essere coinvolte nel costruire e rendere effettiva una cittadinanza digitale consapevole e responsabile” (messaggio, 24 gennaio 2026).

Sua Santità, incoraggiando a perseverare nell’applicazione della conoscenza per il bene dell’umanità, invoca la protezione della Beata Vergine Maria e volentieri invia a tutti la benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità dal Vaticano, 14 ottobre 2026

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