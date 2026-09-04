Cernobbio del Digitale, online speaker e programma del Digital Innovation Forum 2026

Sono online il programma e alcuni degli speaker confermati e invitati alla data odierna della quarta edizione del Digital Innovation Forum, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 a Villa Erba, Cernobbio, sul Lago di Como. Tra i media partner anche Key4Biz.
Tre giornate di confronto tra rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, protagonisti dell’industria tecnologica, imprese, università, centri di ricerca, startup e investitori, per costruire una strategia condivisa a sostegno dell’innovazione e della competitività europea.
Tra i temi al centro dei lavori: autonomia strategica e indipendenza tecnologica europea, AI, cybersecurity, quantum computing, spazio, telecomunicazioni, infrastrutture digitali, energia, startup, PA e sanità digitale.
Patrocini confermati alla data odierna
Media partner
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui