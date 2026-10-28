Digital Innovation Forum 2026: foto, video e rassegna stampa della Cernobbio del digitale

Sono online il videoracconto, i videointerventi degli oltre 60 speaker della plenaria, le 40 videointerviste, la photogallery con oltre 250 scatti e una ricca rassegna stampa con 30 testate giornalistiche della 4^ edizione del Digital Innovation Forum – la Cernobbio del digitale, che si è svolta dal 14 al 16 ottobre 2026 a Villa Erba – Cernobbio, sul lago di Como.
L’output dei lavori del Forum – promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS – è il Manifesto con le 10 azioni per l’Europa del Fare Innovazione Digitale: una valida bussola per le politiche digitali della Commissione e del Parlamento europeo e dei Paesi membri dell’UE.
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