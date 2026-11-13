Abbonamenti difficili da rescindere, falsi rimborsi, acquisti a pacchetto fuorvianti per non dire truffaldini. Con il Digital Fairness Act l’Europa vuole mettere la parola fine a pratiche commerciali che ingannano i consumatori in Rete.

“Stiamo affrontando le nuove pratiche commerciali sleali che distorcono le scelte dei consumatori e li sottopongono a pressioni, minando la loro capacità di prendere decisioni in modo consapevole”, ha detto Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva e commissaria europea per il digitale.

“Fare acquisti non è mai stato così comodo, ma la comodità non deve mai andare a scapito dell’equità. Una solida tutela dei consumatori è il fondamento della competitività. Che si tratti di acquisti online o in un negozio fisico, i consumatori meritano lo stesso elevato livello di protezione. Oggi proponiamo la più ambiziosa riforma delle norme UE a tutela dei consumatori dell’ultima generazione, affinché sia ​​i consumatori che le imprese possano trarre il massimo dai mercati digitali, operando con fiducia e sicurezza”, ha detto Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la Tutela dei consumatori.

L’obiettivo

Vi sarà certamente capitato, navigando sul web, di ritrovarvi con un’opzione a pagamento aggiunta al termine di un ordine, di ricevere un messaggio che fa leva sul senso di colpa quando rifiutate uno sconto, di scoprire che un abbonamento si è rinnovato senza alcun preavviso, o ancora di faticare a trovare il tasto per disdire un servizio. Si tratta di pratiche commerciali digitali volute, che complicano la vita ai consumatori per indurlo a spendere di più.

Per questo motivo, l’11 novembre 2026, la Commissione europea ha presentato il Digital Fairness Act (DFA), una proposta di regolamento volta ad adeguare la tutela dei consumatori alle nuove pratiche commerciali nel mondo digitale.

Dopo il Digital Services Act (DSA), che disciplina le responsabilità delle piattaforme in merito ai contenuti, e il Digital Markets Act (DMA), che contrasta le pratiche anticoncorrenziali dei colossi del digitale, Bruxelles punta ora a intervenire sul modo in cui le aziende cercano di influenzare le decisioni degli utenti online. L’obiettivo è garantire ai consumatori che acquistano su Internet un livello di protezione equivalente a quello di cui godono negli acquisti che fanno nei negozi fisici. Tali misure potrebbero far risparmiare ai consumatori europei fino a 13,7 miliardi di euro l’anno.

Verso il divieto dei dark pattern

Uno degli obiettivi principali del Digital Fairness Act è porre fine ai cosiddetti “dark pattern” (ovvero “interfacce ingannevoli”), tecniche di manipolazione che mirano a influenzare il comportamento degli utenti online a vantaggio di siti e commercianti, all’insaputa degli utenti stessi (si veda il nostro articolo).

È il caso, ad esempio, di siti che mostrano falsi messaggi indicanti la disponibilità di soli due esemplari di un prodotto – quando in realtà le scorte sono più che sufficienti –, che inseriscono un conto alla rovescia, oppure che rendono l’opzione per rifiutare un servizio a pagamento molto meno visibile rispetto a quella per accettarlo. Talvolta, alcune piattaforme selezionano automaticamente opzioni che aggiungono prestazioni supplementari a un ordine, senza che il consumatore se ne accorga. Si tratta di pratiche subdole, ma estremamente efficaci. La Commissione intende vietare tout court tali meccanismi quando manipolano i consumatori, impedendo loro di prendere una decisione libera e consapevole.

Anche i siti di vendita di biglietti per concerti o eventi sportivi sono finiti nel mirino delle autorità europee. Il DFA prevede che tali piattaforme indichino sia il prezzo attuale, sia la tariffa massima che potrebbe essere applicata durante l’attesa nelle code virtuali. La misura punta a regolamentare le pratiche di “prezzo dinamico” (dynamic pricing), che fanno variare i costi in base alla domanda. Tali pratiche non vengono tuttavia vietate: i venditori potranno continuare ad aumentare i prezzi, ma avranno l’obbligo di fornire maggiori informazioni agli acquirenti prima del pagamento.

Per una disdetta più semplice degli abbonamenti

Il disegno di legge mira inoltre a intervenire sugli abbonamenti digitali. La Commissione intende impedire che un periodo di prova gratuito si trasformi automaticamente in un abbonamento a pagamento senza il consenso esplicito del consumatore. Le aziende saranno tenute a informare meglio i propri clienti prima dei rinnovi, ricordando loro che il periodo di prova sta per scadere.

Anche la disdetta dovrà diventare più semplice. I servizi interessati dovranno offrire una reale possibilità di porre fine a un contratto, senza imporre procedure inutilmente complesse. Inoltre, in caso di problemi, il consumatore dovrà poter interagire con una persona in carne ed ossa, anziché dipendere esclusivamente da un chatbot.

Queste misure rispondono a difficoltà del tutto concrete. In uno studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo, pubblicato nell’ottobre 2026, il 69% dei partecipanti ha dichiarato di aver riscontrato problemi nel recedere da un contratto online. Il 62% ha inoltre riferito di aver subito il rinnovo di un abbonamento senza aver ricevuto alcun preavviso.

Il DFA intende anche regolamentare lo sviluppo di agenti basati sull’intelligenza artificiale, capaci di effettuare acquisti per conto degli utenti. È previsto che i consumatori godano degli stessi diritti sia quando una transazione viene eseguita da un assistente IA per loro conto, sia quando effettuano l’ordine personalmente. Di conseguenza, le aziende non potranno sottrarsi ai propri obblighi adducendo come giustificazione il fatto che l’acquisto sia stato compiuto tramite un agente automatizzato.

Una regolamentazione più rigorosa per videogiochi e influencer

Il disegno di legge interviene anche nel settore dei videogiochi. L’obiettivo è regolamentare meglio le microtransazioni, in particolare le valute virtuali – monete, gemme e altri crediti acquistati con denaro reale per poi essere spesi in oggetti o vantaggi all’interno di un gioco. Il loro valore reale dovrà essere chiaramente indicato, affinché i giocatori possano comprendere il costo effettivo dei propri acquisti.

Il DFA mira a offrire una maggiore tutela ai minori, una categoria particolarmente esposta. A tal fine, prevede di vietare loro l’accesso alle “loot box” a pagamento – forzieri virtuali che contengono ricompense casuali. I giocatori sono spesso spinti ad acquistarne in continuazione, sperando di ottenere un oggetto leggendario, senza rendersi conto che la spesa complessiva può lievitare rapidamente.

Il provvedimento prende di mira anche i meccanismi di tipo “pay-to-win” e “pay-to-progress”, che incentivano fortemente il giocatore a pagare per ottenere un vantaggio sugli altri o per accelerare il proprio avanzamento nel gioco; in alcuni casi, questo diventa addirittura l’unico modo per godersi appieno il titolo. Inoltre, l’uso di valute virtuali sarà disattivato per impostazione predefinita per i minori, che dovranno ottenere il consenso dei genitori per potervi accedere.

Il DFA riguarda anche gli influencer: le loro collaborazioni commerciali dovranno essere chiaramente identificate come pubblicità (una norma già in vigore in Francia). Non sarà più consentito loro di esortare direttamente i minori all’acquisto di prodotti, né di promuovere articoli pericolosi o vietati. Il testo prevede inoltre di rafforzare le restrizioni sulla pubblicità personalizzata rivolta ai minori e sull’utilizzo di dati sensibili a fini pubblicitari.

Il progetto si concentra infine sui meccanismi che spingono a un utilizzo eccessivo dei servizi digitali. Gli utenti dovranno avere la possibilità di disattivare alcune funzionalità che favoriscono comportamenti compulsivi, come lo scorrimento infinito dei contenuti o la riproduzione automatica dei video.

Digital Fairness Act: quali sanzioni in caso di violazione?

Per garantire il rispetto di queste nuove norme, la Commissione europea intende rafforzare i poteri delle autorità preposte alla tutela dei consumatori. Una riforma parallela del regolamento sulla cooperazione tra tali organismi dovrebbe consentire di intervenire direttamente nei casi di ampia portata che coinvolgono diversi paesi europei. Le imprese inadempienti potrebbero andare incontro a sanzioni pecuniarie fino al 6% del loro fatturato annuo globale – una cifra, per inciso, che ricorre spesso nelle iniziative dell’UE.

Secondo le stime di Bruxelles, il progetto potrebbe evitare ai consumatori danni finanziari per 88,4 miliardi di euro nel periodo tra il 2025 e il 2035. Se si considera anche il tempo perso a causa delle pratiche commerciali oggetto della normativa, i risparmi complessivi potrebbero arrivare fino a 13,7 miliardi di euro l’anno.

Il Digital Fairness Act dovrà ora essere esaminato e negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Alcune disposizioni potrebbero quindi subire modifiche sostanziali o addirittura essere eliminate prima dell’adozione definitiva. È prevedibile che l’industria digitale farà sentire la propria voce, dato che gli interessi economici in gioco sono notevoli.

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