Di Nicolò Cappelletti

Flaccovio editore

Pubblicato: 14 novembre 2019

Pagine: 336

ISBN: 9788857909639

Prezzo: 29,00 euro

Nei prossimi anni la rete raggiungerà i trent’anni, gli smartphone avranno un sapore traditional, le banconote spariranno, gli smart speaker avranno invaso le nostre case e noi non sapremo più distinguere una conversazione umana da un’intelligenza artificiale: ecco lo scenario di un verosimile caos digitale cui possiamo scegliere se arrenderci, opporci, oppure… dare ordine.



Le innovazioni digital sono entrate all’interno di ogni ambito della nostra vita stravolgendo le modalità di relazione, apprendimento e comunicazione. Chiunque può accettarle e coglierne le opportunità, ma per coloro che si occupano di comunicazione e web marketing l’obiettivo principale è recuperarne il significato.



Questo libro non propone ricette pronte all’uso e soluzioni miracolose, ma un percorso per ordinare il caos digitale, comprenderne i cambiamenti e sviluppare significative strategie comunicative.

(Dalla quarta di copertina)

Nicolò Cappelletti, è docente di Teorie e linguaggi della comunicazione digitale e del web marketing presso il corso di Laurea Magistrale in Web Marketing & Digital Communication nei campus IUSVE di Mestre e di Verona.