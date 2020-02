Digital audience. 41,6 milioni di italiani online, l’81% naviga da smartphone

In media ogni mese online il 70% della popolazione e l’81% ha navigato via smartphone nel mese medio nel 2019.

Audiweb ha distribuito il nastro di pianificazione, Audiweb Database, con i dati della fruizione di internet (total digital audience) del mese di dicembre 2019, prodotto con la nuova metodologia Audiweb 2.0.

La total digital audience in media nel 2019: dati di sintesi

La total digital audience nel 2019 ha raggiunto una media mensile di 41,6 milioni di utenti unici, pari al 70% della popolazione (l’87% se si considera solo la popolazione di 18-74 anni), online per 104 ore e 34 minuti complessivi (4 giorni e 8 ore di navigazione).

Nel giorno medio del 2019 hanno navigato 33,3 milioni di individui dai 2 anni in su, online per 4 ore e 18 minuti in media per persona dai device rilevati (Computer, Smartphone e Tablet). Restringendo l’osservazione solo alla popolazione maggiorenne, risulta che nel 2019 erano online nel giorno medio 32,7 milioni di persone, pari al 73% dei 18-74enni, confermando l’uso dominante dello Smartphone per accedere a internet. Infatti, risultano 29,3 milioni i 18-74enni che nel giorno medio dell’anno hanno navigato da Smartphone, pari al 66% di questo segmento della popolazione, collegati in media per circa 4 ore.

Per quanto riguarda i dati riferiti alla rilevazione del mese di dicembre 2019, in quest’ultimo mese dell’anno la total digital audience ha raggiunto 41,5 milioni di utenti, pari al 69,6% degli individui di 2+ anni, online complessivamente per 116 ore e 57 minuti (4 giorni e 23 ore).

L’audience online nel giorno medio a dicembre è rappresentata da 33,4 milioni di utenti, online dai device rilevati per 4 ore e 42 minuti in media per persona. Per quanto riguarda il dettaglio della fruizione “giornaliera” dell’online dai singoli device, risulta che hanno navigato nel giorno medio 9,4 milioni di persone via Computer (il 15,8% della popolazione dai 2 anni in su), 4,8 milioni da Tablet (il 10,7% della popolazione di 18-74 anni) e/o 29,8 milioni da Smartphone (il 66,9% della popolazione di 18-74 anni).

Nel giorno medio a dicembre era online il 55,9% della popolazione dai due anni in su, composta dal 57% degli uomini (16,7 milioni) e dal 54,9% delle donne (16,8 milioni). Entrando nel dettaglio delle fasce d’età degli utenti maggiorenni online nel giorno medio, risulta che almeno l’80% del segmento che rappresenta i 25-54enni ha navigato abitualmente, con la fascia dei 25-34enni, in particolare, che arriva all’83% dei casi, pari a quattro persone su cinque.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti, in questo mese di rilevazione risulta che nel giorno medio erano online il 58,6% della popolazione del Nord Ovest (9,4 milioni), il 56,2% della popolazione del Nord Est (6,2 milioni), il 56% dell’area Centro (6,5 milioni) e il 53,7% dell’area Sud e Isole (11,3 milioni).

L’87,3% del tempo trascorso online dai 18-74enni è generato dalla fruizione di internet da Smartphone, pari a 4 ore e 35 minuti per persona nel giorno medio. Tutte le fasce d’età risultano coinvolte allo stesso livello nella fruizione da mobile, partendo dalla fascia degli over 64 che trascorre l’84% del tempo totale online da Smartphone, fino ai 25-34enni che navigano via Smartphone per il 90,5% del tempo complessivo online.

Per quanto riguarda le sotto-categorie di siti più visitati nel mese di dicembre, dopo i motori di ricerca (sotto-categoria Search con 39,9 milioni di utenti), seguono su livelli pressoché simili i contenuti della sotto-categoria Video/Movies (37,3 milioni di utenti), i Social Network (sotto-categoria Member Communities con 37,2 milioni di utenti) e i siti dedicati ai servizi e tool online (Internet Tools /Web Services, con 37,1 milioni di utenti). Tra i contenuti più consultati nel mese di dicembre troviamo ancora i siti e i portali generalisti (General Interest Portals & Computer, con 36,8 milioni), le news online (Current Event & Global News con 35,6 milioni), i servizi di messaggeria online (Instant Messaging, con 34,9 milioni) e i siti per chi preferisce fare la spesa online (Mass Merchandiser, con 34,8 milioni).