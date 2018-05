L'evento si svolgerà il 10 maggio 2018 a Roma presso il Centro Congressi Piazza di Spagna in via Alibert, 5A.

Mancano pochi giorni al DIG.Eat, l’evento nazionale gratuito su digitalizzazione e privacy organizzato da ANORC, ANORC Professioni e AIFAG, con la collaborazione di Euronotaries e del Digital & Law Department. Il titolo completo dell’evento, che si svolgerà il 10 maggio a Roma al Centro Congressi Piazza di Spagna (via Alibert 5A) è “DIG.Eat 2018: Tutti compliant?… Tutti compliant fino a prova contraria!”.

Il livello di compliance del nostro Paese verrà simbolicamente ‘processato’ in un Atrium, con 7 processi dedicati a:

GDPR (General Data Protection Regulation)

firme digitali

atto notarile telematico

fatturazione elettronica

riuso nella PA

certificazioni e digitalizzazione

Con un’accusa, una difesa e una giuria popolare che si esprimeranno. Parallelamente ci saranno una serie di Consilia, incontri riservati su digitalizzazione e privacy nel corso dei quali verranno proposti percorsi di approfondimento organizzati dagli sponsor della manifestazione.

Le iscrizioni sono gratuite e aperte fino alle ore 12 del 9 maggio 2018, basta registrarsi cliccando qui. Sarà comunque possibile iscriversi presso il desk accoglienza il giorno della manifestazione.

La partecipazione al Dig.Eat riconosce 10 crediti per gli iscritti al Consiglio Nazionale del Notariato, 6 crediti per i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, e 6 ore per l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per la tenuta degli elenchi di ANORC Professioni.

L’evento, giunto all’undicesima edizione, è realizzato grazie al sostegno di numerose aziende sponsor, partner scientifici e dei media partner, e patrocinato da ministeri, enti pubblici e associazioni professionali.

La manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming.

Guarda il programma

DIG.Eat 2018 – “Tutti compliant?… Tutti compliant fino a prova contraria!”

Giovedì 10 maggio 2018

Centro Congressi Piazza di Spagna – Via Alibert, 5 A, Roma

Ingresso gratuito

Per info: 0832/256065

ufficiostampa@digitalaw.it; comunicazione@anorc.it