Incontri virtuali con talk, webinar e web conferenze dedicati agli argomenti più attuali del mondo numerico. Sarà così DIG.eat 2021: online e comincerà con un programma che vedrà alternarsi le 4 tipologie di evento previste:

podcast, webinar, web conference e interviste, ai quali sarà possibile partecipare attivamente, commentando in diretta. I partecipanti avranno una sezione dedicata dove poter salvare gli eventi preferiti: da vedere live oppure on demand in seguito.

Un assaggio del programma

Il podcast di apertura curato dal presidente di Anorc Professioni, Andrea Lisi, che modererà poi, entrando già nel vivo dell’iniziativa trasmessa su piattaforma dedicata, la web conference su comunicazione e giornalismo che coinvolgerà, tra gli altri, il giornalista di Report Stefano Lamorgese e il filosofo Bruno Mastroianni.

Seguiranno un webinar sulle norme di sicurezza informatica curato da Cesare Gallotti, esperto componente del D&L NET e un talk dedicato all’archivistica con Monica Del Rio, Gianni Penzo Doria dell’Archivio di Stato di Venezia e Luciana Duranti, professore di archivistica.

Lo schema dei 4 “eventi” quotidiani, con in più incursioni a sorpresa, “contro eventi” d’eccezione e speciali radiofonici, si ripeterà per 30 giorni (questa la durata del Dig.eat 2021 che terminerà il 12 febbraio) andando a comporre il più grande “racconto” del digitale nazionale curato da ANORC, con oltre 100 eventi e circa 150 relatori.

Gli organizzatori di Digital&Law Department: “Ci saranno sorprese perché l’evento è in continuo aggiornamento”

Il programma

Per un’anteprima dei contenuti è possibile consultare la pagina ufficiale dell’evento

Ogni settimana sarà pubblicato il programma previsto per le sessioni passato, presente e futuro – consulta il programma del passato.

Come iscriversi



Per iscrizioni, è possibile accedere direttamente dalla piattaforma ufficiale